V Nemecku a v Česku je obrovský dopyt po múke a oleji: Čaká nás pred Veľkou nocou nákupná panika?!

Budeme potrebovať pevné nervy?! V Nemecku či v Česku začínajú zívať regály niektorých obchodov prázdnotou.

Ako šibnutím čarovného prútika z nich zmizli múka, cestoviny či toaletný papier. Mnohé reťazce preto pristúpili k predaju niektorých komodít na prídel. Karty mieša nielen blížiaca sa Veľká noc, ale najmä vojna na Ukrajine. Hrozí podobný scenár aj na Slovensku a s čím začína byť podľa odborníkov problém aj u nás?!

Ruské obchody zavádzajú prídelový systém: Jeden zákazník si môže kúpiť iba 2 kg cukru

Bitka o olej. Aj takto to momentálne vyzerá v obchodoch v niektorých oblastiach Nemecka. Aktuálne na mnohých miestach nájdete aj prázdne regály s múkou, cestovinami či s ryžou. „Obavy z nedostatku niektorých komodít pre vojnu na Ukrajine vedú Nemcov k ‚škrečkovaniu‘ a vykupovaniu niektorých produktov,“ uviedol Südwestrundfunk. Podľa štatistík sa predalo v marci o 170 % viac múky ako v rovnakom období minulého roka.

Na nájazdy kupujúcich zareagovali predajcovia tým, že sa uchýlili k prídelu niektorých druhov potravín. Aktuálne je možné kúpiť napríklad len 2 fľaše oleja na osobu. „Správajte sa, prosím, solidárne a nakupujte len to, čo potrebujete,“ povedal hovorca nemeckého zväzu obchodu s potravinami Christian Böttcher.

Drahšie potraviny

Aj u našich západných susedov očakávajú podobný vývoj ako v Nemecku. „Je možné, že ľudia sa budú snažiť tento rok predzásobiť. Múka, z ktorej sa pečú tradičné veľkonočné dobroty, môže na pultoch chýbať,“ vysvetlila hovorkyňa Potravinářské komory ČR Helena Kavanovová. Trh zaznamenáva výpadky obilia z Ukrajiny a Ruska a cena pšenice je aktuálne na dvojnásobku bežných hodnôt.

Ceny potravín tak pôjdu rapídne nahor. „Predpokladáme, že priemerná inflácia na Slovensku v tomto roku sa bude pohybovať okolo úrovne 8 percent. V ďalšom roku 2023 predpokladáme ďalší rast inflácie, podľa toho, aký scenár sa naplní, na úrovni 10 až 14 per­cent,“povedal guvernér NBS Peter Kažimír.

Čo chýba u nás

Pre vojnový konflikt, blížiacu sa Veľkú noc, ale aj davovú psychózu zaznamenávajú už niektoré reťazce výpadky niektorých komodít aj na Slovensku. „V maloobchodných predajniach vidíme zvýšený dopyt po slnečnicovom oleji, tam je to najhmatateľnejšie. U nás veľa ľudí z prihraničných oblastí chodí nakupovať do Poľska, Maďarska či Rakúska, čiže čiastočne sa to rozptýli, ale už nie je možné ani v zahraničí kupovať v každom reťazci ľubovoľné množstvo tovarov,“ uvádza analytik T.E.R.N.O. Ľubomír Drahovský. Nielen olej ide teraz v obchodoch na dračku.

Čísla predaja išli už nahor aj pri iných tovaroch. „Ešte začiatkom mesiaca sme zaznamenali mierne zvýšený záujem o múku, olej, hydinové a bravčové mäso, nateraz je situácia opäť v normálnom režime,“ tvrdí PR špecialista jedného z reťazcov Marek Kravjar. Ministertvo pôdohospodárstva dopĺňa, že minimálne zásoby pšenice a obilia sú dostatočné, v prípade potreby je ale ochotné zväzu mlynárov podať pomocnú ruku.