Otázniky okolo neobvyklej nehody: Daciou náraz takmer nepohol, luxusné Ferrari dopadlo horšie!

Motoristi by mali zbystriť pozornosť. Je Ferrari na šrot?

V stredu informovala polícia na sociálnej sieti o dopravnej nehode v smere do Stupavy, pri ktorej sa zranila jedna osoba. V zásade by nešlo o nič neobvyklé, keby jedným z poškodených áut nebolo práve luxusné Ferrari SF90, ktoré v dôsledku nárazu odhodilo do priekopy.

Skončilo patrične horšie ako Dacia Duster. Výška škody, ktorú polícia zverejnila, spustila vlnu komentárov na sociálnej sieti. Mnohí nechápu, ako sa nehoda stala a najhorúcejšou otázkou je - prečo skončilo Ferrari v priekope a Dacia len otočená do protismeru?

Nehoda sa podľa polície stala na ceste v smere do Stupavy, kedy došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel zn. Dacia Duster a Ferrari SF90. „V dôsledku nárazu motorové vozidlo zn. Ferrari odhodilo do priekopy a vozidlo zn. Dacia Duster zostalo stáť na ceste v jazdnom pruhu otočené do protismeru,“ uvádza polícia.

Pri nehode sa zranila jedna osoba. Čo však vyvolalo medzi ľuďmi diskusiu, boli uvedené škody na oboch vozidlách. „Škoda bola predbežne vyčíslená na vozidle zn. Ferrari vo výške 500-tisíc eur a na vozidle zn. Dacia 5-tisíc eur,“ informuje polícia. Mnohí narážajú na sumu škody červeného tátoša, pretože sa im zdá privysoká a tiež komentujú, „či Dácia vytlačila Ferrari pri predbiehaní?“. Podľa polície bola u oboch vodičov vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Prečo sa nehoda stala a kto je na vine, je zatiaľ záhadou.