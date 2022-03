Východná hranica bude bezpečnejšia: K protiraketovému systému S-300 sa pridá ďalšia ochrana!

Východnú hranicu budú okrem protiraketového systému S-300 chrániť aj systémy Kub, ktoré má Slovensko ako protivzdušnú obranu. Zároveň spojenci v rámci predsunutej jednotky IFP donesú na posilnenie hranice nový systém protivzdušnej obrany Avenger. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) po rokovaní vlády.

"Nie je to taká strategická úroveň protivzdušnej obrany, ako je S-300 alebo Patriot. Je to skôr na operačnej úrovni, ale aj to nám pomôže z hľadiska východnej hranice," povedal Naď na margo systému Avenger.

Protiraketové systémy S-300 sa momentálne spojazdňujú. Malo by to byť okolo 100 vozidiel. Naď pripomenul, že jedna batéria Patriotov je zapojená na strednom Slovensku. "V najbližších dňoch budeme zapájať druhú a tretiu batériu," podotkol. Zdôraznil, že Slovensko chce mať pokrytú čo najväčšiu časť územia v rámci protivzdušnej obrany.