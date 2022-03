Juraj Blanár si nedal servítku pred ústa: Mikulec je vo funkcii zbytočne, nedokáže robiť svoju robotu

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) je vo funkcii zbytočne, nedokáže robiť svoju prácu, no potrebujú ho tam na špinavú robotu. Skonštatoval to podpredseda Národnej rady (NR) SR a Smeru-SD Juraj Blanár počas diskusie k návrhu na odvolanie Mikulca z funkcie. Odmieta, že by opozícia zneužívala aktuálnu situáciu na Ukrajine a na našich hraniciach na politické účely.

To podľa neho robí práve vládna koalícia, aby zakrývala svoju neschopnosť. "Vždy keď ich pristihnú, tak rozprávajú o tom, ako všetko zmenia, zvolajú krízové riadenia a, samozrejme, za všetko môže bývalá vláda," skonštatoval Blanár. Reagoval na vyjadrenia ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ktorý si Mikulca v pléne zastal. Igor Matovič si zastal Romana Mikulca: Opozícia musí byť zúfalá, keď sa chytá slamky Namieta jeho slová, že Mikulec je zbytočný dobrák a doteraz nepovyhadzoval všetkých ľudí bývalých vlád z funkcií v rezorte. Podľa Blanára ho mal teda Matovič hneď odvolať. Odôvodnenie nesúhlasu vlády s odvolaním ministra označil Blanár za úbohé. Blanár kritizoval aj vyjadrenia koalície, že pri zmluvách so súkromnými firmami v oblasti utečeneckej krízy ide o smiešnu sumu, ako je 2,5 milióna eur a z toho 2000 eur subdodávateľovi zákazky. "Neštítia sa pred ničím, aby použili aj takúto demagógiu. Samozrejme, že pána Slováka teraz upracú a nebude už nič robiť," skonštatoval na margo firmy Júliusa Slováka, ktorá je subdodávateľom zákazky medzi štátom a firmou Dustream Production. Miroslav Žiak (SaS) tvrdí, že Smer-SD podlo zneužíva situáciu na Ukrajine. "Využívate tú najhoršiu emóciu, aká v ľuďoch môže byť. Rozprávate o tom, ako nám títo ľudia budú kradnúť robotu," poznamenal. Kritizoval aj odmietavý postoj Smeru-SD k dodávkam zbraní na Ukrajinu. Roman Mikulec opäť čelí odvolávaniu: Mimoriadnu schôdzu zvolal Smer-SD