Dobrá správa pre ŤZP pacientov: Hospitalizácia môže prebiehať jednoduchšie

Prezidentka SR Zuzana Čaputová odobrila novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktoré nie sú spôsobilé dať informovaný súhlas, budú mať nárok na prítomnosť blízkej osoby pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Nemôže to však narúšať samotné poskytovanie starostlivosti. "V praxi často vznikajú situácie, keď je potrebná hospitalizácia takejto osoby a vzhľadom na svoje postihnutie (nedostatok zmyslových alebo duševných schopností) je prítomnosť blízkej osoby nutná, aby zdravotnícki pracovníci vedeli, ako s touto osobou zaobchádzať. Zároveň to môže byť aj odľahčujúce pre zdravotníckeho pracovníka, keďže takáto osoba vie poskytnúť pomoc s manipuláciou a bežnými úkonmi, pokiaľ to zdravotný stav dovoľuje," argumentujú autori novely.

Poznamenali, že prítomnosť blízkej osoby je pre takéhoto pacienta prospešná, pozitívne pôsobí na jeho psychickú pohodu a ovplyvňuje aj úspešnosť liečby. Právo na prítomnosť blízkej osoby sa nemá vzťahovať na poskytovanie ambulantnej starostlivosti. Nemalo by platiť, ani ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie. Účinnosť má novela nadobudnúť 1. mája 2022.