Vyčíslili škodu po hrozivom požiari v domove dôchodcov: Kam sa uchýli takmer 200 klientov?

V Spišskej Novej Vsi vyhlásili pre utorkový (29. 3.) požiar domova dôchodcov na Brezovej ulici mimoriadnu situáciu. Škody sú podľa primátora Pavla Bečarika odhadom vo výške viac ako dvoch miliónov eur. Primátor pre TASR potvrdil, že sa stále snažia nájsť miesto, kam umiestniť niektorých klientov zariadenia.

Dohromady je ich 190, časť ležiacich dôchodcov už je v miestnej nemocnici, niektorých si príbuzní prevzali do domácej opatery a zvyšok strávilo uplynulú noc v športovej hale.

„Tých sa snažíme teraz narýchlo umiestniť do ostatných domovov sociálnych služieb v okolí. Komunikujeme aj s vyšším územným celkom. Riešime teraz, ako by sme čo najskôr sprevádzkovali aspoň tie nepoškodené tri podlažia budovy,“ priblížil Bečarik. Predpokladá, že ak nájdu dostatok prostriedkov, do dvoch – troch mesiacov by mohli opraviť časť priestorov. Následne by začali s rekonštrukciou najpoškodenejšieho podkrovia.

Primátor dodal, že oheň poškodil približne tretinu budovy, najmä strechu a priestor pod ňou. V tejto súvislosti sa mesto obrátilo so žiadosťou o pomoc na právnické osoby či podnikateľské subjekty, krajské a mestské samosprávy i štát. Likvidácia škôd a sprevádzkovanie časti objektu si totiž podľa mesta vyžiada možno až 2,5 milióna eur.

„Na náš darovací účet zverejnený na internetovej stránke môžu prispieť záujemcovia finančne. Cieľom je, aby sme čo najskôr mohli pristúpiť k opravám a sprevádzkovali prvé až tretie poschodie s kapacitou 100 – 150 klientov,“ zdôraznil Bečarik. Pomocnú ruku už mestu poskytla napríklad samospráva v Poprade, v tamojšom centre sociálnych služieb im ponúkli miesto pre piatich klientov.

Požiar domova dôchodcov vypukol v podkroví v utorok približne o 13.30 h. Príčiny a okolnosti jeho vzniku momentálne nie sú známe. Prípad vyšetrujú príslušníci Požiarnotechnického a expertízneho ústavu rezortu vnútra z Bratislavy.