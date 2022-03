Policajný prezident Štefan Hamran o akcii Pompeje: Padli obvinenia?

V prípade stredajšej akcie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Pompeje zatiaľ nie sú k dispozícii bližšie informácie. Po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR to uviedol poverený prezident Policajného zboru (PZ) Štefan Hamran.

"Bol som ráno o akcii informovaný, viem zhruba, čoho sa to týka a kam to smeruje, no zatiaľ ešte nemám detaily, verím, že procesná situácia nám ich v priebehu pár hodín dovolí poskytnúť,“ povedal. Momentálne nevedel ani potvrdiť, či je v prípade niekto obvinený, nevylúčil to však.

"Prebiehajú úkony, zatiaľ som túto informáciu nedostal, ale je to možné, predpoklad je, že bude obvinených viacero osôb,“ povedal šéf polície bez dodatočného špecifikovania okolností kauzy a zásahu NAKA.

Hamran sa vyjadril i k správe o zadržaní Štefana Agha. "Aj ja mám takúto informáciu, čakáme na definitívne potvrdenie z českej strany,“ dodal o zadržaní odsúdeného v kauze falšovania televíznych zmeniek, ktorý nenastúpil na výkon trestu.

V prípade stredajšieho rokovania Bezpečnostnej rady SR oznámil, že predmetom rokovania bola aj aktuálna bezpečnostná situácia vzhľadom na prebiehajúci konflikt na Ukrajine a s tým súvisiace bezpečnostné hroby. Priznal, že z aktuálnej analýzy vyplynuli pre políciu aj nové úlohy, nechcel ich však zatiaľ konkretizovať.

"Ideme si ich rozpracovať do detailov,“ vysvetlil. Informoval aspoň, že sa týkajú oblasti vnútornej bezpečnosti i prípravy na ďalšiu možnú utečeneckú vlnu. Príslušníci NAKA v stredu počas celoslovenskej policajnej akcie pod názvom Pompeje zadržali 24 osôb.