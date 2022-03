Siahneme hlbšie do peňaženky: Zvyšovanie cien sa nekončí, budúci rok bude inflácia ešte vyššia

Aktualizované

Ceny na Slovensku by tento rok mali vzrásť približne o 8 %, budúci rok ešte viac o 10 až 14 %. Vysoká inflácia bude sprevádzaná oslabením ekonomického rastu, ktorý by sa mal v najbližších rokoch pohybovať medzi 2 až 3 %. V prípade dramatického scenára vojny na Ukrajine by sa mohol v budúcom roku dokonca zastaviť.