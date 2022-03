Sudkyňa Záleská v reakcii na Fica: K nahrávke ani odchodu z pozície sa vyjadrovať nebudem

Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamela Záleská sa nebude žiadnym spôsobom vyjadrovať k výzve na jej odchod z pozície. Ako ďalej uviedla v stanovisku pre TASR, "objavenie nahrávky na verejnosti" jej neprináleží skúmať a nepovažuje za potrebné vyjadrovať sa k tomu.

Reagovala tak na výzvu šéfa Smeru-SD Roberta Fica. Ten zverejnil nahrávku jej telefonátu so svedkom Matejom Zemanom z kauzy bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, v ktorej je Záleská zákonnou sudkyňou. "K telefonickému rozhovoru so svedkom Matejom Z. vrátane toho, aký cieľ som daným rozhovorom sledovala, som sa už podrobne písomne vyjadrila," priblížila sudkyňa s tým, že ju na to vyzval predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala.

Zaoberal sa jej konaním na podklade výzvy predsedu Súdnej rady Jána Mazáka v súvislosti s podnetom Úradu inšpekčnej služby vo veci podozrenia z disciplinárneho previnenia. "Ide o zákonný postup riešenia takýchto podnetov," dodala. Mazák pre TASR uviedol, že postup Záleskej, keď telefonicky kontaktovala svedka Mateja Zemana, bol v plnom súlade nielen s literou Trestného poriadku, ale aj s racionálnym vnímaním trestného konania pred súdom.

Hrubala podľa jeho slov po vyjadrení sudkyne a preverení okolností, za ktorých došlo k telefonátu, nezistil žiaden dôvod na podanie návrhu na disciplinárne konanie. "Pri výkone svojej sudcovskej funkcie štandardne používam služobný telefón a služobnú elektronickú poštu, komunikujem slušne, zdržanlivo a vecne a z toho dôvodu sa nezamýšľam nad tým, či sú moje telefonáty alebo moja elektronická pošta monitorované," povedala Záleská.

Fico na utorkovej tlačovej konferencii zverejnil nahrávku telefonátu Záleskej s niekdajším členom skupiny takáčovcov Matejom Zemanom, ktorý bol svedkom v kauze Dušana Kováčika.