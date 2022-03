Čaputová absolvovala silné stretnutie s uneseným starostom Melitopoľa: Bolo to svedectvo z prvej línie

Veľmi silné ľudské stretnutie s mladými ľuďmi odhodlanými brániť svoju vlasť a nasadzovať život za jej európsku budúcnosť. Tak hodnotí prezidentka SR Zuzana Čaputová utorkové stretnutie, na ktorom privítala poslankyne Verchovnej rady Ukrajiny Olenu Khomenko a Mariu Mezentsevu i starostu mesta Melitopoľ Ivana Fedorova.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Náš rozhovor nebol len o obrázkoch, ktoré denne sledujeme, ale bol ich svedectvom z prvej línie. Ukrajina potrebuje pomoc, diplomatickú a vojenskú, ale zdôrazňovali aj pomoc lekársku, humanitárnu a logistickú," uviedla Čaputová.

Prisľúbila pomoc Slovenska v prípade starostlivosti o choré, invalidné a zranené ukrajinské deti, ktorým sa v zbombardovaných mestách nedostáva zdravotnej starostlivosti. Zdôraznila zároveň, že výzvou pre medzinárodné spoločenstvo je nielen to, ako poslať humanitárnu pomoc do Ukrajiny, ale najmä, ako ju bezpečne doručiť do obliehaných miest a dedín, ktoré mnohé sú už úplne bez zásob.

"A rovnako, ako chrániť humanitárne koridory na evakuáciu civilných obyvateľov pred ostreľovaním," dodala prezidentka. Ukrajinských hostí prijali v utorok i ďalší najvyšší ústavní činitelia SR – predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).