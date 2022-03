Štátny tajomník Ministerstva vnútra: Odvolávanie Mikulca je zbytočné! Vážte vyjadrenia

Utečenecká kríza je riadená štátom, deklaroval v utorok štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Vendelín Leitner. Uviedol to v súvislosti s pochybnosťami, ktoré vznikli po medializovaní zmluvy rezortu so súkromnou firmou na zabezpečenie tábora v Michalovciach.

Navrhované odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) v parlamente považuje za zmätočné a zbytočné. Rozhodnutie využívať v kríze služby externých firiem považuje Leitner za základné a zásadné rozhodnutie na to, aby dokázali znova čeliť a pokračovať "v lepšom, operatívnejšom a štandardnejšom zvládaní krízy". Hovorí o postupnom vyčerpaní ľudských, ale najmä materiálnych kapacít.

Poukázal na to, že štát nemá ani nepočíta do budúcnosti s tým, že by mal veľkokapacitné stany používané na festivaloch či iných veľkých akciách, ktoré boli predmetom zmluvy. "Poprosím médiá a takisto opozíciu, vážte vyjadrenia, že štát krízu nezvláda, že štát krízu neriadi. Nikto z nás nebol pripravený na takéto cunami," povedal Leitner s tým, že operatívne a v spolupráci s ďalšími zložkami dokáže štát krízu riadiť a zvládať. Pripravuje sa aj na ďalšiu vlnu utečencov.

Generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR Tomáš Oparty priblížil, že medializovaná zmluva so súkromnou firmou na zabezpečenie prevádzkovania veľkokapacitného centra v Michalovciach bola uzavretá na dobu 90 dní. Zdôraznil, že napriek priamemu rokovaciemu konaniu ide o rámcovú zmluvu. Rezort vnútra nezaväzuje objednať si dohodnuté služby.

Upozornil, že ide najmä o materiálne zabezpečenie. Považuje za hospodárne materiál si prenajať, keďže rezort neplánuje dané vybavenie kupovať. O uzavretí zmluvy podľa neho nerozhodlo MV SR, ale nadrezortná pracovná skupina.

Nákup matracov a postelí, ktorý kritizovala opozícia, zdôvodnil tým, že toto vybavenie rezort ešte využije. Upozornil, že ide o kovové postele, ktoré sa dajú rôzne skladať na seba a vedľa seba, a medicínske matrace s ľahkou hygienickou údržbou. Nemožno teda porovnávať ich cenu s cenou bežnej postele či matraca v predajni nábytku.

Kríza spôsobená vojnou na Ukrajine podľa Leitnera výrazne prevýšila kapacity štátu. Na možný prílev utečencov sa pripravovali rôzne scenáre. Odhadovalo sa, že štát zvládne denne 7000 ľudí prechádzajúcich cez hranicu. Záujem výrazne prevyšuje aj lôžkové kapacity migračného úradu, ktoré sa pohybujú od 700 do 1200.