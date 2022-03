Futbalová mama Magda sa stará o celý tím zo sociálne slabších rodín: S dobrovoľným trénerom všetko financuje sama

Má srdce na správnom mieste. Tím, aký vznikol vo Vrbiciach (okr. Levice), nemajú široko-ďaleko!

Starostlivú Magdalénu (40), ktorá už roky pomáha ľuďom v núdzi, nenechal chladnou osud chlapcov z rodín v ťažkej situácii a splnila im sen stať sa futbalistami. K nápadu ju nakopol jej malý syn a teraz má mužstvo žiakov už 22 členov z okolitých dedín. Spolu s dobrovoľným trénerom všetko financuje sama. Magda však tvrdí, že radosť týchto chlapcov stojí za všetky peniaze sveta! Stala sa pre nich druhou - futbalovou mamou.

Hoci má Magdaléna (40) tri vlastné deti, už roky pomáha všade, kde sa dá. Dokonca založila futbalové mužstvo žiakov zo sociálne slabých rodín. Začalo sa to pred troma rokmi, keď jej najmladší syn Oli (11) chcel hrať futbal. „Tieto deti potrebujú vedieť, že niekam patria, že niekto v nich má dôveru, postaví sa za nich a ochráni ich,“ hovorí pevným hlasom Magda. Sama chlapcom kupuje kopačky, dresy, robí rozvoz a dokonca sa stará aj o ich občerstvenie.

Keď treba, neváha chlapcom urobiť oslavu u seba doma a potom ich nechá prespať. „Chcem, aby mali svoje pekné dresy, kopačky a ten pocit na ihrisku, že sa ničím nelíšia od svojich protihráčov. Keď som sa k nim dostala, bola to jedna katastrofa... Hneď na ďalší tréning som brala plné auto oblečenia. Niektoré deti ma už poznali, lebo už viac rokov chodím do ich rodín a pomáham im,“ vysvetľuje zanietená žena. Počas zápasov Magda kričí, povzbudzuje, je prosto tou najväčšou fanúšičkou.

„Na začiatku som nevedela nič o pravidlách, myslela som si, že keď máš loptu, tak len utekaj a daj gól, no nie je to tak. Postupne som sa učila pravidlá futbalu a chlapci zasa slušné správanie. Sme na dobrej ceste. Toto nie sú deti, ktoré z donútenia rodičov idú na tréning či zápas, ale deti, ktoré hrajú celým svojím srdcom,“ usmieva sa obetavá Magda.

Slzy v očiach arbitra

A hoci Magda i tréner dávajú chlapcom z vlastného, čo môžu, veľmi by sa im zišla pomoc. Statočná mamina priznáva, že je z reakcií mnohých ľudí sklamaná. „Veľmi to nechápu a mnohokrát sú na chlapcov zlí aj rovesníci. Tí to však nemajú z vlastnej hlavy. Ja som napríklad urobila aj to, že som poprosila o pomoc ľudí, dokonca tou formou, že som im písala osobne. Pomohol jeden jediný človek, poslal nám 10 eur,“ krúti hlavou so slzami v očiach. Ani na chvíľu však neoľutovala to, čo robí. Odmenou je jej vďačnosť chlapcov.

„Teta Magda je pre nás ako druhá mama, sme veľmi radi, že nám pomáha, kde sa dá. Za všetko jej patrí od nás veľké ďakujem! Sme veľmi šťastní, keď sedí na lavičke a povzbudzuje nás,“ vyznali sa chlapci. „Minule mal aj rozhodca slzy v očiach a vravel, že také mužstvo plné lásky ešte nezažil,“ dopĺňa hrdá Magdaléna. Nadšení sú aj rodičia chudobných chlapcov. „My sa jej nikdy dostatočne neodvďačíme za to, čo pre chlapcov robí,“ konštatujú dojato.