Údajný šľachtic Erdődy opäť na scéne, čo chce získať? Súdi sa s mestom Hlohovec aj s múzeom

Presvedčenie, že má grófsku krv, ho priviedlo až za mreže.

Ferenc Xavér Erdődy (47) sa preslávil tým, že o sebe tvrdil, že je vnukom významného uhorského šľachtica Viliama Erdődyho. Hoci je o tom stále presvedčený, na súde neobstál, za podvod dostal 7,5 roka basy a k tomu pokutu 10 000 eur. Teraz sa údajný šľachtic pustil do Vlastivedného múzea v Hlohovci, na ktoré podal žalobu. Dôvod? S rodinou chce verejné ospravedlnenie za neoprávnené vniknutie do hrobky rodiny Erdődyovcov a vydanie šable, čižiem, opaska a vyznamenaní.

Príbeh, ktorý sa skončil basou, sa začal ešte v roku 2004, keď si Ferenc Xavér Erdődy (47) začal nárokovať na pozemky a nehnuteľnosti po svojom údajnom dedovi Viliamovi. Napriek tomu, že si mohol do 31. decembra 2004 uplatniť svoj nárok reštitúciou, neurobil tak, ale podľa obžaloby sa snažil získať majetky v rôznych obciach vydržaním. Tým mal viacerým inštitúciám spôsobiť škodu za viac ako 37 000 €. Ďalšími prepismi, ktoré sa však neuskutočnili, by spôsobil škodu za vyše 393 000 €.

Za túto svoju aktivitu dostal 7,5 roka väzenia a pokutu. Teraz prichádza Ferenc opäť na scénu. Spolu s rodinnými príslušníkmi zažaloval mesto Hlohovec a tamojšie Vlastivedné múzeum. Mesto aj múzeum však navrhli žalobu ako nedôvodnú zamietnuť. Poukazujú, že otcovstvo grófa k rodine v 1. rade nebolo nikdy právoplatne určené, preukázané, ani nijako potvrdené.Rodina Ferenca chce verejné ospravedlnenie za neoprávnené vniknutie do hrobky rodiny Erdődyovcov a vydanie šable, čižiem, opasku a vyznamenaní z osobnej výbavy grófa Jozefa Erdődyho, ktorý bol pochovaný v roku 1824.

Ferenc a jeho dve sestry požadujú aj náhradu nemajetkovej ujmy. Okresný súd v Piešťanoch to však zamietol. „Rozsudok nie je právoplatný. Bol napadnutý odvolaním zo strany žalobcov,“ povedala Jana Kondákorová, hovorkyňa súdu. Múzeum dalo predmety zreštaurovať a v Hlohovci sú prístupné verejnosti.

Piešťanský okresný súd konštatoval, že všetky tieto predmety sú archeologickým nálezom a podľa zákona sú vlastníctvom Slovenskej republiky. Samotný Ferenc sa k celému sporu nevyjadril, no jeho právny zástupca podotkol, že údajný potomok chce predmetné veci vlastniť. Paradoxom je, že ak by ich vlastnil, následne by ich daroval Vlastivednému múzeu v Hlohovci.

Kto bol Viliam Erdődy?

Narodil sa 17. septembra 1887 a zomrel 24. júna 1959 vo veku 71 rokov vo švajčiarskom meste Zug. Bol synom grófa Imreho Erdődyho a jeho manželky Anny Schmidt. Bol posledným dedičom kaštieľa v Hlohovci, ktorý dal jeho predok Jozef Erdődy (1754 - 1824) prestavať do dnešnej podoby barokového kaštieľa podľa vzoru viedenského dvora. Jozef Erdődy zastával na viedenskom dvore vysoké štátne funkcie, bol ministrom aj kancelárom, zastupoval vo Viedni Uhorský snem. Patril medzi najbohatších šľachticov Uhorska.