EÚ pomáha utečencom z Ukrajiny aj v zdravotnej oblasti: Už očkujeme deti, hovorí Lengvarský

Krajiny Európskej únie chcú pomáhať utečencom z Ukrajiny aj v zdravotnej oblasti vrátane zaočkovania detí proti konkrétnym chorobám. Uviedol to minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský v utorok po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľov v Bruseli.

Informuje o tom spravodajca TASR. Lengvarský pripomenul, že ministri zdravotníctva prebrali viacero tém, prioritou však bola situácia na Ukrajine a s tým spojená utečenecká kríza. V tejto súvislosti v Bruseli informoval o zriadení prvého tranzitného centra pre utečencov, ktoré im v Košiciach poskytuje potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Zároveň privítal vyhlásenie eurokomisárky pre zdravie Stelly Kyriakidisovej, že EÚ na svojich hraniciach s Ukrajinou zriaďuje centrá na prijímanie a rozdeľovanie utečencov, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, do tých členských štátov, ktoré majú najlepšie predpoklady na ich liečbu. Podľa jeho slov Slovensko a ďalšie krajiny Únie susediace s Ukrajinou podporili návrh Poľska na zriadenie špeciálneho fondu, ktorý bude pomáhať pri zaisťovaní potrieb pre utečencov vrátane potrieb v zdravotnej oblasti.

"Treba zadefinovať, akým spôsobom sa to bude uhrádzať, aby pravidlá boli jednotné pre všetky krajiny a aby podiel finančných záväzkov bol paritný, čiže aby sa podieľali všetci rovnako," vysvetlil. Tejto oblasti debát sa týkalo aj očkovanie detí ukrajinských utečencov. Európska komisia navrhla iniciatívu, aby deti vysídlencov a utečencov z Ukrajiny mali prístup k potrebnému očkovaniu.

"To sa už aj deje. Boli dodané prvé dávky proti tetanu a čiernemu kašľu, ktoré budú distribuované do krajín, ktoré to potrebujú," uviedol. Slovensko skúma, či je táto pomoc potrebná, minister však spresnil, že vzhľadom na súčasný počet utečencov a detí sú Slováci schopní očkovanie zaistiť z vlastných zdrojov. V prípade zvýšenia počtu utečencov však pomoc EÚ bude vítaná.

Rada ministrov prerokovala nielen otázku dodávky vakcín pre utečencov a ich hostiteľské krajiny, ale aj očkovanie týkajúce sa pandémie koronavírusu. Lengvarský uviedol, že ide o viacero úrovní diskusií, v prvom rade sa musia členské krajiny dohodnúť, ako využiť proticovidové vakcíny, ktoré majú k dispozícii, ale nie sú spotrebovávané, ako ich darovať alebo predať tretím krajinám.

Súčasne je potrebné nastaviť ďalšiu stratégiu očkovania pri očakávaní možnej jesennej vlny covidu. To znamená, aby krajiny EÚ mali rovnaký postup, čo sa týka vedeckých poznatkov a zadefinovania očkovania či už podľa vekových kategórií, alebo diagnóz. Týka sa to aj ďalšieho spôsobu riadenia pandémie, napríklad prístupu k ďalšiemu očkovaniu či vydávaniu covidpasov.

V neposlednom rade sa ministri zdravotníctva venovali aj potrebe spoločného prístupu k liečbe zriedkavých ochorení. "Slovensko pripravuje legislatívu na to, aby sa k tomuto problému postavilo na európskej úrovni," odkázal minister. Dodal, že príslušný zákon je pripravený na prerokovanie vo vláde a v parlamente a jeho prijatie umožní postupy na spoločnej európskej úrovni aj v oblasti zriedkavých ochorení.