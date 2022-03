V dedinke na Gemeri stále bojujú s ekologickou katastrofou: Ako odstránia jedy zo Slanej

Už robia poriadok! V Nižnej Slanej na Gemeri aktuálne bojujú s ekologickou katastrofou.

Havarijný stav rieky Slaná spôsobilo vytekanie banských vôd zo šachty Gabriela. Namerali tam veľké prekročenie povolených limitov viacerých prvkov a kovov. Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí, ale ani rastlinstva a živočíchov, prijali aktuálne opatrenia na záchranu. Starosta obce Tibor Jerga pre Nový Čas potvrdil, že namerané koncentrácie ťažkých kovov s toxickými účinkami pre vodné živočíchy aj pre človeka sú niekoľkonásobne prekročené.

„Banské vody vytekajú do rieky Slaná zo zatopeného ložiska železných rúd v areáli bývalého banského podniku Siderit. V spolupráci s Okresným úradom Rožňava, so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, s podnikom Rudné bane a ďalšími aktérmi sme sa však dohodli na spoločnom postupe,“ uviedol Jerga. Ako bývalý baník vysvetlil, že do šachty je zvedená voda z niekoľkých zdrojov - zo šachty Jozef, šachty Manó, ale aj z Kobeliarskeho potoka.

„Rudné bane prijali rozhodnutie na zabezpečenie zníženia prietoku, čiže odklonenie vôd zo štôlní a z potoka tak, aby nepretekali cez zatopenú šachtu Gabriela a nezvyšovali tak výtok banských vôd do rieky Slaná,“ povedal starosta. V druhej fáze plánujú v mieste výtoku inštalovať mobilnú kontajnerovú čističku na filtráciu vody a zbavenie nečistôt. „Situácia je naozaj vážna a toto riešenie len dočasné. Chceme tu však žiť, dýchať vzduch a piť miestnu vodu aj naďalej,“ dodal Jerga.

Prečo neriešia vodné toky?

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) sa pre Nový Čas vyjadril, že dosah na vodné toky nemá. „Je to kompetencia životného prostredia. My sa vyjadrujeme len k vodným zdrojom, používaným na pitnú vodu. Dôležitá je úprava vody, ktorá sa dostáva k ľuďom. Monitorujeme len hromadné zásobovanie pitnou vodou. Čo sa týka studní, vieme sa vyjadriť k ukazovateľom vplyvu na zdravie. Robí sa minimálny rozbor s 27 ukazovateľmi a komplexný až s 90. Tie rôzne vplývajú na zdravie - týka sa to uhľovodíkov i niektorých kovov,“ uviedla vedúca oddelenia hygieny životného prostredia RÚVZ v Spišskej Novej Vsi Jana Murková.