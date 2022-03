Šokujúce zistenia hlavného kontrolóra Bratislavy o riaditeľke Hanuliakovej: Šéfkou zoo bez povolenia?!

Ďalší problém! Staronová riaditeľka bratislavskej zoo Júlia Hanuliaková nemala počas vykonávania svojej funkcie udelený na Slovensku prechodný pobyt, a teda pravdepodobne ani pracovné povolenie.

To potrebovala vzhľadom na to, že v čase svojho šéfovania od novembra 2020 do júna 2021 nemala slovenské občianstvo. Vyplýva to zo zistení hlavného kontrolóra Bratislavy Mariána Miškanina. Magistrát zatiaľ neodpovedá na otázku, ako chce situáciu vyriešiť. Tvrdí, že reči o nelegálnom zamestnávaní sú len zlomyseľné fabulácie.

Zdá sa, že magistrát si pri kauze staronovej riaditeľky zoo Júlie Hanuliakovej zavaril. Tá bola vo funkcii prvýkrát od novembra 2020 do júla 2021. Zistilo sa však, že nemala platné slovenské občianstvo, preto musela po pol roku odstúpiť. Hlavný kontrolór M. Miškanin však prišiel s ďalšími šokujúcimi zisteniami.

Podľa jeho správy nemala v čase prvého pôsobenia udelený ani prechodný pobyt, a teda pravdepodobne ani platné pracovné povolenie! Zo zistení kontrolóra tiež vyplýva, že získala povolenie na prechodný pobyt až od 27. júla 2021, teda viac ako mesiac po tom, čo sa vzdala funkcie. Podľa zákona nie je možné na Slovensku zamestnávať kohokoľvek bez štátneho občianstva či prechodného pobytu.

Výnimky sa udeľujú iba v špecifických prípadoch. Magistrát ju teda zrejme pol roka zamestnával protiprávne. Hanuliaková bola napriek nevôli niektorých poslancov do funkcie opätovne zvolená vo februári tohto roka s odôvodnením, že jej problémy s občianstvom sa podarilo vyriešiť.

Magistrát vs. kontrolór

Kontrolór v správe o zahraničných pracovníkoch v službách mesta tvrdí, že magistrát odmietol predložiť potrebnú dokumentáciu, týkajúcu sa Hanuliakovej, s odvolaním sa na GDPR. Magistrát so závermi nesúhlasil a podal námietky. „Prvotné stanovisko mesta k odmietnutiu poskytnúť dokumentáciu vychádzalo z tvrdenia o prekročení právomoci kontrolnej skupiny,“ uvádza v správe, ktorú má 31. marca prerokovať mestské zastupiteľstvo.