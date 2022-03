Na agresiu Ruska na Ukrajine doplatia aj Slováci: Pocítime ju najmä cez svoje peňaženky!

Zatiaľ čo na Ukrajine Putinova armáda bombarduje civilistov a straty na životoch sa počítajú v tisíckach, Slováci to pocítia zatiaľ len na ekonomike.

Najnovšia prognóza Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií hovorí o tom, že v tomto roku sa v dôsledku vojny zníži rast našej ekonomiky o približne jedno percento.Kedy sa situácia dostane do normálu?

Podľa expertov sa vojna do slovenskej ekonomiky premietne cez znížený vývoz tovarov. Slovensko obchodovalo s Ruskom či Bieloruskom len v malých množstvách, ale problémom je aj Ukrajina, ktorej fungovanie rozbili Rusi svojou inváziou. „Naši aj európski exportéri budú schopní nachádzať nové trhy, ale bude to trvať určitý čas a nebudú ich vedieť nahradiť úplne. Videli sme to aj v roku 2014 po obsadení Krymu, keď naši vývozcovia vedeli nájsť nové teritóriá, ale v tomto prípade to je už celoeurópsky problém,“ hovorí šéf Inštitútu finančnej politiky Juraj Valachy.

Keby sme v rámci eurozóny úplne uzatvorili obchod s Ruskom, tak by krajiny spomalili svoj ekonomický rast zhruba o 1 %. „My očakávame zhruba polovičný efekt. Rast eurozóny by mal byť napriek tomu relatívne silný - okolo 3 %,“ vysvetľuje Valachy.

Zníženie rastu

Ceny, ktoré sa zvyšovali už pred vypuknutím vojny a viditeľne ovplyvňovali chod ekonomiky, išli po vypuknutí vojny ešte o niečo vyššie. „Netýka sa to len energetických komodít, ale aj poľnohospodárskych. Vysoké ceny energií znižujú reálne príjmy domácnosti aj spotreby,“ tvrdí Valachy. Problémový budú najmä marec a druhý štvrťrok, v závere roka by sa situácia mala zlepšiť. Všetko to však závisí od krokov Ruska na Ukrajine.