Policajti zobrali útokom trnavské podniky: Čo odhalili? Opití tínedžeri a prúser pre majiteľa

Počas akcie zameranej na požívanie alkoholu a drog mladistvými osobami preverili desiatky policajtov so služobným psom v piatok a sobotu večer v Trnave štyri podniky.

Skontrolovali 35 mladých ľudí, pozitívnu skúšku na alkohol malo 25 z nich. Ako informovala trnavská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová, najvyššiu hodnotu, a to 1,79 promile, namerali iba 16-ročnému chlapcovi. Nafúkalo aj jedno dievča, ktoré malo menej ako 15 rokov. Z celkového počtu opitých bolo 13 dievčat a 12 chlapcov. V zmysle zákona deti do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov veku nesmú piť alkoholické nápoje ani užívať iné návykové látky.

„Policajti všetky prípady opitých detí na mieste zadokumentovali a spisy v najbližších dňoch postúpime obci, vo väčšine prípadov mestu Trnava, na ďalšie konanie. Mladiství a maloletí budú riešení za požívanie alkoholu v sprievode rodičov,“ informovala ďalej Antalová. Vo veci bude podľa nej konať aj príslušný odbor sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Okrem opitej mládeže si policajti posvietili aj na prevádzky. Počas kontroly zistili, že alkohol predávali bez bloku z pokladne. Na mieste uložili pokutu čašníčke a samotný podnik bude riešiť Finančná správa v rozkaznom konaní, kde môže majiteľovi podniku hroziť pokuta až do 3 300 eur. V rámci rozkazného konania budú riešení aj pracovníci SBS, ktorí neboli riadne označení.

Polícia bude podľa Zlatice Antalovej v podobných kontrolách pokračovať. V súvislosti s uvoľnením pandemických opatrení v ostatnom období evidovala viaceré narušenia verejného poriadku v meste Trnava. Vo večerných a nočných hodinách, najmä počas víkendu, dochádzalo k potýčkam medzi podguráženými mladými ľuďmi.