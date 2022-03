Je to čierne na bielom: Haščák žiada od štátu ospravedlnenie alebo náhradu škody v miliónoch eur

Podnikateľ Jaroslav Haščák podal dňa 25. marca 2022 na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (MS SR) žiadosť o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody.

Tá bola údajne spôsobená nezákonným obvinením, zadržaním a väzbou vo veci údajného vynášania spravodajských informácií týkajúcich sa takzvaného spisu Gorila z prostredia Slovenskej informačnej služby (SIS). Predbežné prerokovanie je zákonnou podmienkou pre uplatnenie nároku na náhradu škody proti štátu na súde. V tlačovej správe o tom informoval Peter Kubina z advokátskej kancelárie Dentons, ktorá Haščáka zastupuje.

Haščák žiada MS SR, Generálnu prokuratúru SR a Ministerstvo vnútra SR o verejné ospravedlnenie za spôsobenú ujmu. Uplatňuje si taktiež peňažné nároky v predpokladanej výške 13 496 724 až 16 829 724 eur pozostávajúce z ušlého zisku, trov trestného konania a peňažnej satisfakcie za spôsobenú nemajetkovú ujmu. Podnikateľ je pripravený vzdať sa peňažných nárokov, pokiaľ štát prijme návrh na ospravedlnenie sa. Podstatnú časť finančného nároku tvorí ušlý príjem spojený s výkonom funkcie managing partnera skupiny Penta, o ktorý Haščák v dôsledku trestného stíhania a väzby prišiel. Presná výška nároku v rámci uvedeného intervalu bude určená na základe schválenej auditovanej účtovnej závierky spoločnosti Penta Investments Limited najneskôr do konca augusta 2022.

„Náš klient sa domáha len toho, čo by malo zo strany štátu prirodzene nasledovať po každom obvinení a vzatí do väzby, pri ktorom súdy konštatovali jeho nedôvodnosť a nezákonnosť. V tomto prípade označili postup štátnych orgánov voči nášmu klientovi za nezákonný jednohlasne dva senáty, teda osem sudcov Najvyššieho súdu SR a v zhode s nimi aj generálny prokurátor. Orgány prípravného konania, ktoré mali dbať na zachovanie dozoru a kontroly zákonnosti zásahov do osobnej slobody v trestnom konaní, tak, žiaľ, v trestnej veci Jaroslava Haščáka očividne zlyhali,“ skonštatoval Peter Kubina.

"Po doručení každej žiadosti o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody si v prvom kroku ministerstvo spravodlivosti zabezpečuje podklady pre jej posúdenie a následne pristupuje k vecnému posúdeniu," reagoval Peter Bubla z tlačového oddelenia MS SR s tým, že v prípade posúdenia žiadosti ako dôvodnej je možné pristúpiť k poskytnutiu satisfakcie aj formou ospravedlnenia.

Dodal, že otázky, či je ministerstvo pripravené čeliť žalobe alebo či v konkrétnom prípade dôjde k ospravedlneniu, sú nateraz predčasné. "V každom prípade to, či príde k satisfakcii formou ospravedlnenia, nie je závislé od skutočnosti, či žiadateľ hrozí miliónovou žalobou, ale od posúdenia dôvodnosti žaloby," priblížil Bubla.

Podnikateľa Jaroslava Haščáka polícia zadržala v decembri 2020. Obvinili ho za to, že podľa polície pred 15 rokmi kúpil nahrávku Gorily od niekdajšieho príslušníka SIS Ľubomíra Arpáša. V januári 2021 Najvyšší súd SR prepustil Haščáka z väzby. Generálna prokuratúra SR 31. augusta zrušila obvinenia voči Haščákovi, Arpášovi i jeho manželke Dane Arpášovej.