Ľudia si nedajú povedať: Hasiči spod Tatier zasahovali pre rovnakú príčinu už 20-krát, požiar zachvátil aj prírodnú rezerváciu

Za posledný týždeň likvidovali hasiči spod Tatier dva väčšie požiare, v jednom prípade šlo o národnú prírodnú rezerváciu (NPR) Kút a v druhom horel les pri obci Hôrka.

Pri oboch bolo príčinou vypaľovanie trávy, čo pre TASR potvrdil riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Poprade Ondrej Šproch. Zdôraznil, že odkedy sa aj v regióne oteplilo, zasahovali v takýchto prípadoch už zhruba 20-krát.

„Pri Hôrke oheň zasiahol približne 30 hektárov lesa a ďalších približne 15 hektárov čistej lúky, odkiaľ sa oheň šíril. Naši príslušníci tam ešte stále zasahujú a dohášajú malé ohniská vnútri požiariska. Pne sa musia poriadne rozkopať a zaliať, aby to znova nezačalo horieť,“ objasnil Šproch. Dodal, že aktuálne je v podhorí veľmi sucho, či už v lese alebo na lúkach, kde je aj dosť vysoká tráva. „Je to potom ako zápalná šnúra, stačí malý ohník alebo len odhodená cigareta, fúkne vietor a začne sa to veľmi rýchlo šíriť,“ zdôraznil Šproch.

V NPR Kút pri obci Huncovce je podľa ochranárov spálenisko vo veľkosti približne 35 hektárov. Riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP-u) Pavol Majko potvrdil, že zhoreli predovšetkým trvalé trávnaté porasty sčasti zarastené náletovými drevinami a zahynuli živočíchy, ktoré nestihli pred ohňom ujsť. Rezervácia sa nachádza v Popradskej kotline a patrí k prechodným typom medzi rašelinnými lúkami a vrchoviskami. Rastú tam chránené druhy rastlín, z ktorých viaceré sú kriticky ohrozené. „Na území TANAP-u ide už o druhý tohtoročný požiar, ktorý vznikol pravdepodobne ľudským zavinením,“ zdôraznil Majko. Ochranári upozorňujú, že v lokalite Kút došlo k poškodeniu biotopu, ktorého spoločenská hodnota môže dosiahnuť desiatky až stovky tisíc eur.

Šproch v tejto súvislosti opäť apeloval na ľudí, aby dávali pozor pri manipulácii s ohňom a radšej sa jej v tomto období úplne vyhli. V celom podhorí, či už smerom na Vysoké a Nízke Tatry, ale aj Slovenský raj, je sucho a stále sa tam nachádza aj veľa zvyškov presušeného dreva po ťažbe. „Cez suchú trávu je šírenie veľmi rýchle, keď sa to dostane do lesa, hasenie je komplikovanejšie a keď je už oheň v korunách stromov, vie preskočiť aj o desiatky metrov ďalej,“ zdôraznil Šproch.