Slovensko patrí medzi najrýchlejšie starnúce krajiny EÚ: Reálne hrozí tento scenár

Podľa najnovšej Správy Európskej komisie o starnutí populácie sa Slovensko ocitá na prvých priečkach najrýchlejšie starnúcich krajín v Únii.

To však nie je jediný problém. Reálne hrozí, že o niekoľko rokov sa na Slovensku nebude mať kto starať o ľudí odkázaných na pomoc opatrovateľov a odborného zdravotníckeho personálu. So získaním nového kvalifikovaného personálu v zariadeniach sociálnych služieb pomáha Nadačný fond Hartmann. Od minulého roka prepláca uchádzačom rekvalifikačné kurzy v plnej výške, čo využilo už 54 žiadateľov. Všetci získali uplatnenie v niektorom zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku.

Opatrovateľstvo by mali robiť ľudia z presvedčenia, ktorí majú empatiu a vedia súcitiť s inými. Nadačný fond uchádzačom preplatí rekvalifikačný kurz až do 300 eur. Tí, ktorí nestihli podať žiadosti, tak budú môcť urobiť počas celého tohto roka, priebežne, až do vyčerpania 18-tisíc eur určených na tento účel.