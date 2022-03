Ukrajinský veľvyslanec na Slovensku si nebral servítku: Drsná výzva opozičným politikom

Poriadne sa rozhorčil. Diplomati sú zvyčajne známi vyjadreniami, ktoré len tak niekoho neurazia.

Ukrajinského veľvyslanca na Slovensku Jurija Mušku však poriadne rozohnilo správanie slovenskej opozície. V rozhovore na TA3 hovoril o tom, že reči o nepomáhaní Ukrajincom vojenskými dodávkami hraničia s kolaboráciou. Moderátor sa Mušku pýtal na to, čo hovorí na vyjadrenia opozície na čele so Smerom, ktorý hovorí, že odsudzuje ruskú inváziu, no vyjadrenia ich predstaviteľov proti Putinovi nie sú také vyhranené a často opakujú, že nesúhlasia s vojenskou pomocou Ukrajine a stačí len humanitárna pomoc.

„Musím byť diplomatom. Keby som bol len občanom Ukrajiny, tak by som povedal to, čo sa nedá použiť počas vysielania v televízii. Chcem ponúknuť týmto pánom, ktorí hovoria, že treba bojovať len s humanitárnou pomocou, aby šli tam a vyskúšali to urobiť. Nech idú ku Kyjevu do teritoriálnych obrán, nech si to vyskúšajú, je to možné. Ide o prežitie Ukrajiny a Európy,“ nebral si servítku pred ústa veľvyslanec Muška. Pokračoval, že sa súčasná situácia nedá porovnať s rokom 1939.

„Vtedy ani vojna nebola a Československo predali Hitlerovi bez toho, aby sa tu konala vojna. Naša vojna sa už deje a filozofia v strane Smer či sú proti alebo za... Ináč ako kolaboračným činom sa to nedá nazvať. Preto som kategoricky proti tomuto a celkovo podporujem kroky vlády, podporujú nás a toto je absolútne správnym susedským krokom, takto to robia skutoční bratia,“ dodal Muška.

Na tvrdenie Roberta Fica, že cez dodávku zbraní môže ísť o vtiahnutie Slovenska do vojny, hovorí ukrajinský diplomat jasne. „To je ako v roku 1939, keď povedali, že teraz odovzdajme Československo a Hitler sa s tým uspokojí. Ale neuspokojil sa, išiel ďalej aj na sever aj na západ a začal druhú svetovú vojnu. Tá naša vojna už mesiac plynie, nikto nikoho nikam nevtiahol, nám pomáhajú, my bojujeme a dá sa povedať, že svet sa neobrátil naruby,“ pripomenul Muška.

Je spokojný s pomocou, ktorú poskytujú krajiny NATO? „Pomoc je vždy podobná ako vaša výplata. Ste spokojný s vašou výplatou? Myslím si, že nie. Vždy je kam smerovať vo väčšom. Na Ukrajine je vojna proti demokracii, proti vláde zákona, proti budúcnosti Ukrajiny a budúcnosti celej Európy. Keď si niekto myslí, že Putin sa zastaví na Ukrajine, tak sa veľmi mýli,“ uzavrel Muška.