Obvinený Slota uspel na súde: Prečo ho nevzali do väzby?

Čakať bude na slobode! Bývalý vrcholový politik, exšéf SNS a exprimátor Žiliny Ján Slota (68) má za sebou rušný víkend. Po tom, čo ho vo štvrtok zadržala NAKA, sa v sobotu predpoludním postavil pred sudcu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.

Ten rozhodol, že v kauze úplatkárstva, v ktorej Slota figuruje ako sprostredkovateľ, bude expolitik čakať na slobode, pričom prízvukoval, že trestné stíhanie je dôvodné. Slota čelí obvineniu za to, že vybavoval u žilinského sudcu Pavla Polku za úplatok miernejší trest pre iného vinníka dopravnej nehody.

Vzhľadom na to, že bol v roku 2018, keď sa to malo stať, v podmienke, prokurátor žiadal pre Slotu väzbu. Sudca Jozef Pikna o nej rozhodoval prakticky celú sobotu, pričom večer sa verejnosť aj expolitik dozvedeli verdikt. Čakať bude na slobode a do väzby nateraz nepôjde. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Matúš Harkabus žiadal preventívnu aj kolúznu väzbu, čo odôvodňoval obavou z pôsobenia na svedkov a pokračovania v trestnej činnosti.

„Sudca, na rozdiel od prokurátora, nezistil naplnenie dôvodov kolúznej väzby, avšak dospel k záveru o existencii dôvodov preventívnej väzby, ktorú nad obvineným nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka a písomným sľubom obvineného,“ spresnila hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková. Expolitik podľa verdiktu musí strpieť aj iné povinnosti a obmedzenia.

Slota však v tomto prípade definitívne ešte nemôže oslavovať, keďže prokurátor podal sťažnosť a o väzbe bude opätovne rozhodovať Najvyšší súd koncom týždňa. Prokurátor uviedol, že sudca uznal dôvodnosť samotného trestného stíhania. „Zároveň uznal aj dôvod preventívnej väzby, ktorú nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka,“ priblížil.

Prvé slová

Slota vypovedal aj pred sudcom, kde popieral spáchanie skutku. Po rozhodnutí vychádzal von z budovy rozčúlený. „V tomto štáte hocijaký podvodník, kajúcnik a udavač povie bez dôkazu hocičo a prenasledujú vás,“ vyhlásil po prepustení Slota. V rýchlosti nasadol do auta spolu s advokátom Romanom Hriadelom a odišli preč. Expolitik čelí obvineniu, že v roku 2018 mal vziať úplatok od Romana Kudláčka vo veci dopravnej nehody.

Jej vinníkom bol podnikateľ v Liptovskom Mikuláši Vladimír Machaj. Ten mal poskytnúť úplatok 10 000 € a je taktiež obvinený z prečinu podplácania. Kudláček aj Slota majú „na“ triku prijímanie úplatku v spolupáchateľstve. O celej udalosti sa rozrozprával bývalý sudca Pavol Polka, ku ktorému sa malo dostať 5 000 € z pôvodnej sumy. Druhá časť zrejme mala ísť Slotovi a Kudláčkovi. Polka spolupracuje s políciou už viac ako rok po tom, čo ho zadržala NAKA a strávil pol roka vo väzbe. Išlo o známeho žilinského sudcu, ktorý sa teraz priznáva ku korupcii a vypovedá aj o iných prípadoch. Slotovi môže priťažiť aj to, že korupčný skutok mal spáchať v podmienke.