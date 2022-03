Jarná populačná explózia: Toto sú novorodenci v našich obľúbených zoo

Do slovenských zoo zavítal nový život!

V najväčšej zoologickej záhrade na Slovensku - v Košiciach, ale aj v Bratislave a v kontaktnej zoo v Liptovskom Mikuláši, sa tešia novým významným prírastkom. Svetlo sveta tu prvýkrát uzreli malé korytnačky, tučniak, hrošík, kengura, malé kozičky, baran či nandu palmový. Nový Čas sa bol pozrieť, ako sa im darí.

Zoo Košice

Korytnačka močiarna - 5 mláďat, vyliahnuté 5. - 9. februára 2022

Chovateľov košickej zoo potešilo 5 mláďat korytnačky, ktorá žije aj v slovenskom biotope. Vyliahli sa zo všetkých vajec, ktoré korytnačka zniesla. Znáška sa začala 8. decembra v chovateľskom zázemí. Chovatelia vajcia umiestnili v umelej liahni a inkubovali deväť týždňov pri teplote 28 stupňov. Korytnačky majú už mesiac a merajú cca sedem centimetrov. Kŕmia ich vodnými bezstavovcami a v súčasnosti sú ešte v zázemí, kde majú teplo a vodu, ale aj suché miesta, aby sa mohli vyhrievať. Pohlavie mláďat je zatiaľ neurčené. Zoologická záhrada začala chovať korytnačky močiarne v roku 2013. Prírastok posledných piatich mláďat považujú v košickej zoo za najväčší úspech tohto druhu.

Tučniak jednopásy - 1 mláďa, narodený 14. februára 2022

Samica Bodka-Diana a samec Knedlík priniesli na svet na sviatok všetkých zaľúbených svojho potomka. Mláďa tučniaka vážiace takmer 2 kilogramy si tučniaky odchovávajú samy, pretože dvojica je už rokmi overený rodičovský pár. Podľa slov chovateľky Lenky sa musia nad jeho menom ešte zamyslieť, keď budú vedieť, či je to samec alebo samička.

Koza walliská - 2 mláďatá, narodené 13. marca 2022

Pôvodné a ikonické švajčiarske plemeno, ktoré bolo na pokraji vyhynutia v 70. rokoch, dnes zažíva renesanciu v košickej zoo. Malé stádo sa počas marca rozrástlo o dve mláďatá jedinečnej kozy, ktorá je typická svojím čierno-bielym sfarbením a dlhou srsťou. Tento párnokopytník je na zozname švajčiarskeho kultúrneho bohatstva.

Nandu pampový - 2 mláďatá, vyliahnuté 22. marca 2022

Dôvod na radosť majú aj milovníci exotického vtáctva. V košickej zoo sa vyliahli aj dve mláďatá nandu pampového, ktoré pripomínajú známe pštrosy. Tento nelietavý vták môže vážiť viac ako 20 kilogramov a dožiť sa 15 a viac rokov. Patrí medzi dobrých bežcov a pochádza z Južnej Ameriky. Tieto vtáky majú aj zaujímavý, trochu obrátený partnerský život. Na vajciach, paradoxne, sedí samec, ktorý mláďatá v mladosti aj vodí. Nandu chová košická zoo už vyše dvadsiatich rokov.

Zoo Bratislava

Hrošík libérijský - 1 mláďa, narodený 7. marca 2022

Od roku 1984, keď sa začalo s chovom ohrozeného druhu hrošíka libérijského, sa v ZOO Bratislava narodilo osem mláďat. Posledným bol malý hrošík - samička, ktorá sa v bratislavskej zoo narodila začiatkom marca. Je to prvé mláďa chovného páru, 16-ročnej samice Dinby a 15-ročného samca Paula. Malý hrošík aj matka sú intenzívne sledovaní a v poriadku.

Kengura červená - 1 mláďa, narodené v novembri

V týchto jarných dňoch prvýkrát vykuklo z vaku mláďa kengury červenej. Mláďatko sa narodilo pravdepodobne pred 4 mesiacmi, keď sa len ako 2-3 cm drobček vyšplhalo po srsti matky do vaku, kde sa prisalo na mliečnu bradavku. Vo vaku môže byť ešte 7-8 mesiacov, počas ktorých vyrastie natoľko, že sa už do vaku nezmestí, no bude ešte chodiť piť materské mlieko.

Liptovský Mikuláš

Quessantský baran - 1 mláďa, narodené 21. marca 2022

Malý baranček dostal meno Matúš po ošetrovateľovi, ktorý ho odrodil. Na svet prišiel 21. marca. Jeho mama mala málo mlieka, a tak ho dokrmujú z fľaše.

Holandské mini kozičky - 7 mláďat, narodené pred dvoma týždňami

V zoo majú spolu 7 nových kozičiek a narodili sa zhruba pred dvoma týždňami. Ich mamičky sa o nich vzorne starajú, pretože majú dostatok mlieka.