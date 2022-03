Ľubomír zo Spiša na ne nemá vodičák, ale neodradilo ho to: V obývačke ukrýva 3 050 kamiónov

Viete si predstaviť pokope vyše 3 000 kamiónov? Ľubomír Samseli (35) zo Spišskej Novej Vsi áno, má ich totiž v obývačke a drží aj 2 slovenské rekordy.

Miluje kamióny, no nemá vodičák na nákladné autá, a tak aspoň zbiera modely prevažne v mierke 1 : 87. Ani zďaleka však nekončí a kolekciu chce rozšíriť o stovky ďalších. Zberateľ je na svoje kúsky právom pyšný. „Kamióny zbieram už 14 rokov, ale počas pandémie som sa poriadne rozbehol. Podarilo sa mi totiž zohnať aj časti väčších zbierok a aj keď druhý z mojich aktuálnych slovenských rekordov je ,len‘ 2 300 kusov, momentálne ich mám už 3 050,“ zasmial sa Ľubomír, ktorý pracuje ako operátor výroby a popritom sa venuje súťažne aj silovému trojboju. Navyše sa chystá ženiť...

„Priateľka Janka (33) mi pomáha. Aj od nej dostávam darčeky v podobe ďalších a ďalších kamiónov. Okrem nej mám rád práve spomínané kamióny, hoci vodičák na nákladné auto stále nevlastním,“ dodal zberateľ s tým, že jeden model stojí v závislosti od typu od 10 do 100 eur. „Keďže nefajčím a nepijem, zatiaľ si to viem dovoliť. Zbierku rozširujem a do nášho dvojizbového bytu sa ešte vojdú aj ďalšie kamióny.

Keďže som strojárom, dokážem ich v malom priestore garážovať takpovediac na milimetre... Na Vianoce ma rodičia a sestra prekvapili dokopy 150 novinkami do mojej zbierky. Ja ju len rozširujem a svoje nevymieňam! Viem o dvoch iných väčších zberateľoch na Slovensku - jeden má 1 200 a ďalší 600 kamiónov. Mojou najbližšou výzvou je vlastniť až 3 200 kamiónov,“ uzavrel tento Spišiak.