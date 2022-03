Spojili rodinu, robotu a zážitky do jedného! O digitálnych nomádoch už každý z nás čo-to počul. Cestovať po svete a zároveň pracovať je životný štýl, ktorý poväčšine vyznávajú mladí a slobodní ľudia. Ako to však vyzerá, keď sa digitálnymi nomádmi stanú rodičia s dvoma malými deťmi?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Presne o to sa teraz pokúša rodina z Banskej Bystrice. Milan (42) so Simonou (32) a svojimi ratolesťami vyrazili karavanom zo Slovenska s cieľom prejsť obľúbené miesta v Európe a dostať sa až do Maroka. Čo už videli a kam sa ešte chystajú?

Dvojica vždy snívala o tom, ako bude cestovať autom popri pobreží Atlantického oceánu od Francúzska cez severné Španielsko, Portugalsko, až sa dostanú cez Gibraltár do Afriky. Obaja však neznášajú horúčavy, dcérky Svetlanka (5) a Slávka (3) ešte nechodia do školy, a tak sa táto jar stala ideálnou pre odvážny cestovateľský plán. Nejde však úplne o dovolenku. Otec rodiny Milan Paprčka (42) je podnikateľ, má vydavateľstvo.

„Väčšinu svojej práce môžem teoreticky robiť aj na diaľku, a tak som sa rozhodol vyskúšať to aj v praxi. Celý týždeň sa presúvame z miesta na miesto a v nedeľu, pondelok a utorok zakotvíme v nejakom kempe,“ vysvetľuje. Jeho polovička Simona Nádašiová (32) pracuje ako personalistka a kariérna koučka. „Prácu som si prispôsobila tak, aby väčšina projektov bola ukončená pred našou cestou,“ vraví.

Relaxuje pri riadoch

Pred narodením staršej dcéry cestovali na motorke, teraz sa spoliehajú na vyše 20-ročný karavan. Aj napriek veku a stovkám tisíc kilometrov im už za tých pár rokov poslúžil na nejednu cestu. Prešli ním už všetky okolité krajiny, takmer celú Škandináviu, Balkán, Grécko či Alpy. Otestovali ho pri horúčavách +45 °C aj mrazoch -25 °C. Je vybavený chladničkou, sporákom, plynovým kúrením, chemickým WC a dokonca aj sprchou. Pár vraví, že nejde o lážo-plážo dovolenku, ale krásnu makačku.

„Takmer každý deň sme niekde inde a vidíme nádherné miesta. Širočizné pieskové pláže s najväčšími vlnami na svete, 100 metrov vysokú pieskovú dunu, slávnu katedrálu v Santiagu de Compostela alebo maják na útese na najzápadnejšom bode Európy," vraví Milan. Na oddych pri rôznych aktivitách nemá čas. „Pre mňa je asi najväčší relax umývanie riadu,“ smeje sa.

Trasa rodiny

Prejdené: Banská Bystrica, Sankt Leonhard am Forst, Vaduz, Bazilej, La Suterraine, La Dune du Pilat, San Sebastian, Gijon, Santiago de Compostela, Porto, Nazare, Cabo da Roca, Sintra, Lisabon, Lagos, Sevilla, Cadiz

Čo ich čaká: Tarifa, Gibraltar, Ceuta v Afrike, Maroko (ak ho sprístupnia), Malaga, Granada, Cordoba, Barcelona, Andora, Sant Tropez, Nice, Monako, a späť domov