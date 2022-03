Predpoveď, ktorá nepoteší: V závere týždňa čakajte ochladenie!

V závere budúceho týždňa by sa malo na Slovensku výrazne ochladiť. Maximálne teploty vzduchu majú byť v južných oblastiach SR približne šesť stupňov Celzia, na severe miestami aj celodenný mráz.

Malo by aj výdatnejšie zapršať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. Studený front má do strednej Európy začať postupovať v utorok. "Studený vzduch prenikne definitívne na celé naše územie pravdepodobne 1. alebo 2. apríla," priblížili meteorológovia. Pozvoľne otepľovať by sa malo začať od 5. apríla.