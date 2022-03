Predseda Národnej rady reaguje na utečeneckú krízu: Štát by ju mal dokázať manažovať sám

Štát by mal dokázať manažovať utečeneckú krízu sám. Predseda Národnej rady (NR) SR a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Avizuje, že by sa malo hnutie Sme rodina počas odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) v parlamente zdržať hlasovania. Rozhodnutie zveriť riadenie utečeneckej krízy do rúk menších súkromných firiem si musí Mikulec podľa Kollára obhájiť pred spoločnosťou a koaličnými partnermi sám. "Netlačím na odchod Mikulca. Je to v réžii predsedu hnutia OĽANO alebo poslaneckého klubu OĽANO. Nebudem pomáhať opozícii zosadiť vlastného ministra," zdôraznil v diskusnej relácii.

Zopakoval, že by sa mimoriadna schôdza k odvolávaniu šéfa rezortu vnútra mala uskutočniť budúcu stredu, po prerokovaní súdnej mapy a stavebných zákonov. Pôvodne sa malo hlasovať už v piatok (25. 3.). "Boli sme dohodnutí aj na súdnej mape a stavebnom zákone, ale muselo sa to posunúť na stredu. Ešte boli výhrady poslancov jednej koaličnej strany," podotkol. Tvrdí, že sú s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou na najnovšej verzii súdnej mapy dohodnutí. Poslanci jednej koaličnej strany majú podľa jeho slov problém s niektorými krajskými súdmi. "My sme dohodnutí na správnych, okresných a krajských súdoch. Bol to z jej strany veľký kompromis a aj my sme museli ustúpiť,“ priblížil. Napokon by v Bratislave nemal vzniknúť jeden mestský súd, ale štyri špecializované súdy. Hnutie, ako tvrdí, ustúpilo pri vzniku mestského súdu v Košiciach.

Systém protivzdušnej obrany S-300 možno podľa Kollára Ukrajine poskytnúť až vtedy, keď bude Slovensko vlastniť systém Patriot. Víta posilnenie východnej hranice Slovenska vojakmi NATO. Je za to, aby SR dávala do obrany a armády finančné prostriedky vo výške dvoch percent hrubého domáceho produktu.

Koalícia robí podľa Kollára maximum v oblasti podpory domácností, aby dokázali zvládať nárast cien tovarov a služieb. "Tým, že ceny stúpli hore, máme aj vyšší výber DPH. Budem presadzovať, aby sa rozdiel, ktorý získame výberom DPH, vrátil ľuďom," dodal. Podporu by mali podľa neho dostať najmä zraniteľné skupiny obyvateľstva, slobodné matky s deťmi a dôchodcovia. Kategoricky odmieta okamžité "odstrihnutie" od ruského plynu a ropy. "Treba mať alternatívu B, až potom si môžeme vybrať, od koho budeme brať ropu a zemný plyn," zdôraznil.