Obvinený Ján Slota sa postavil pred súd: Čo vypovedal?!

Postavil sa pred súd! Bývalý šéf SNS Ján Slota (68) čelí obvineniu za to, že vybavoval u sudcu Pavla Polku za úplatok miernejší trest pre iného vinníka dopravnej nehody.

Vzhľadom na to, že bol v roku 2018, kedy sa to malo stať, v podmienke, prokurátor žiadal pre Slotu väzbu. Rozhodoval o nej Špecializovaný trestný súd v Pezinku počas takmer celej soboty.

Slota sa na verejnosti ukázal po dlhom čase a pre neho to nebolo lichotivé predstavenie. Zo žilinskej NAKA ho totiž doviezla polícia na súd do Pezinka. Ten začal ešte pred obedom, pričom sudca Jozef Pikna zohľadňoval žiadosť prokurátora o väzbu. Slota totiž lieta v korupčnom škandále z roku 2018, keď mal podľa Denníka N vziať úplatok od Romana Kudláčka vo veci dopravnej nehody. Jej vinníkom bol podnikateľ v Liptovskom Mikuláši Vladimír Machaj. Ten mal poskytnúť úplatok 10 000 € a je taktiež obvinený z prečinu podplácania. Kudláček aj Slota majú na triku prijímanie úplatku. O celej udalosti sa rozrozprával bývalý sudca Pavol Polka, ku ktorému sa malo dostať 5 000 € z pôvodnej sumy. Druhá časť zrejme mala ísť Slotovi a Kudláčkovi.

Polka spolupracuje s políciou už viac ako rok po tom, čo ho zadržala NAKA a strávil pol roka vo väzbe. Išlo o známeho žilinského sudcu, ktorý sa teraz priznáva ku korupcii a vypovedá aj o iných prípadoch. Slota mal skončiť v preventívnej a kolúznej väzbe na žiadosť prokurátora, ktorý ju odôvodňoval obavou z pôsobenia na svedkov a pokračovania v trestnej činnosti. Slotovi malo priťažiť aj to, že korupčný skutok mal spáchať v podmienke. Už vtedy bol totiž odsúdený na dva roky podmienečne za podplácanie účastníkov dopravnej nehody, ktorú spôsobil pod vplyvom alkoholu. Neskôr dostal súhrnný trest aj za ohrozovanie mravnej výchovy mládeže - podmienka tri roky. Problémom bolo to, že sa opakovane stretával s mladistvými dievčatami a kupoval im alkohol a mal „sexuálne narážky“.

Slota môže tentoraz skončiť natvrdo v base, a to na tri až osem rokov. To, či ho počas vyšetrovania budú držať vo väzbe bolo známe až po uzávierke. Slotov advokát Roman Hriadel však obvinenie nechcel počas dňa komentovať, ale dôvody na väzbu podľa neho neexistujú. Samotný Slota pred sudcom vypovedal a poprel spáchanie skutku.

O čo ide v prípade

Smrteľná nehoda s jednou obeťou a tromi vážne zranenými sa stala 31. januára 2010 a spôsobil ju podnikateľ Vladimír Machaj. Súdne konanie sa podľa Denníka N naťahovalo až do augusta 2018, keď ho najskôr odsúdili na tri roky nepodmienečne na súde v Liptovskom Mikuláši. Neskôr sa prípad dostal na stôl senátu Krajského súdu v Žiline, kde mal hlavné slovo sudca Pavol Polka, ktorý to zmiernil na tri roky podmienky. Polka vypovedá, že vzal úplatok 5 000 €, pričom Slota mal byť jeden zo sprostredkovateľov úplatku, ktorý bol pôvodne 10 000 €. On to odmieta.