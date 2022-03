Klus dáva veci na pravú mieru: Chceme, aby mala naša protivzdušná obrana trvalú náhradu

Požiadavkou Slovenska je, aby protivzdušná obrana mala trvalú náhradu, tvrdí štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS). Systém Patriot na Slovensku je podľa jeho slov odpoveďou na dianie na Ukrajine. Klus to povedal v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

„Naša požiadavka je, aby naša protivzdušná obrana mala trvalú náhradu, no v tejto chvíli o trvalej náhrade hovoriť ešte nemôžeme. Ak by sme riešili trvalú náhradu, pravdepodobne sa bude riešiť aj naša finančná spoluúčasť, čo do veľkej miery súvisí s tým, k čomu sa zaviazali lídri Severoatlantickej aliancie vo štvrtok v Bruseli. Sú to všetko prepojené nádoby a preto si nemyslím, že by odchod systému S-300 bol otázkou dní, napriek tomu, že je otázkou dní nainštalovanie systému Patriot," uviedol Klus.

Podľa Mariána Kéryho (Smer-SD) je strana Smer - sociálne demokracia zásadne proti vzdaniu sa vlastnej vzdušnej obrany, ktorú by Slovensko malo poskytnúť Ukrajine z toho dôvodu, že háji záujmy slovenských občanov.