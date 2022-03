Požiar v bratislavskej štvrti narobil poriadne škody: Zo zhorených garáží vyťahujú stále nové vraky

Veľké škody! Začiatkom marca došlo na Drieňovej ulici v hlavnom meste k požiaru parkovacieho domu. Vznikol na treťom zo šiestich poschodí a zakrátko sa rozšíril.

Časť garáží z roku 1974, kde parkovali vozidlá či motorky aj známych osobností, ľahla popolom a centrálna časť dokonca skolabovala. Mnohí však neprišli iba o cenné autá, ale aj o knihy či kolekcie zberateľských artefaktov. Príčiny požiaru stále vyšetrujú.

Na Drieňovej boli zaparkované desiatky áut a motoriek a v súčte išlo o kusy za stovky tisíc eur, ak nie za milióny. Pre majiteľov však mali nevyčísliteľnú hodnotu. Momentálne sa mnohí z nich chcú dostať akýmkoľvek spôsobom k miestu, kde mali stojisko, aby zistili, či z ich vecí nezostalo aspoň niečo.

K poškodeným patrí aj Marian Pavel (47), ktorý tam mal odstavené dve historické motorky. „Mal som tam po renovácii Čezetu 500 prasa. Bola spravená tak, akoby vyšla z továrne. Pred renováciou som tam mal pioniera, na ktorom jazdil konštruktér týchto motoriek. Škodu tam mám okolo 10 000 eur,“ prezradil Marian. Cenné bolo aj to, že oba veterány mali technické preukazy a boli na značkách. Marian nedávno zverejnil fotografiu, čo zostalo z jeho „miláčikov“, a definitívne vie, že sa nezachovalo nič a jeho veterán sa už nebude dať zachrániť. V týchto dňoch postupne vyťahujú aj ostatné poškodené vozidlá, niektoré síce na pohľad vyzerajú, že by sa dali zachrániť, no skutočný rozsah škôd určia až súdni znalci z poisťovní.