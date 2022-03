Hovorí sa o návrate niekdajšieho ministra financií: Zvažuje Mikloš kandidatúru na primátora?

Rysuje sa Matúšovi Vallovi silný protikandidát? Podľa Martina Urmaniča, asistenta bratislavského župana Juraja Drobu (50), by mohol súčasného primátora vyzvať na súboj niekdajší minister financií Ivan Mikloš (61).

Ten pôsobil v dvoch vládach Mikuláša Dzurindu (67) a je otcom najdôležitejších a zároveň najbolestivejších ekonomických reforiem v histórii Slovenska. Podľa Urmaniča, ktorý bol kedysi blízkym človekom Dzurindu, by si tak mohol Mikloš pripravovať pôdu na návrat do vysokej politiky. Samotný Mikloš to zatiaľ odmieta.

Minister financií, autor veľkých reforiem a v neposlednom rade aj poradca ukrajinského premiéra. Milovaný aj nenávidený. To všetko je Ivan Mikloš, ktorý bol dlhé roky spolu s Mikulášom Dzurindom symbolom úspešného vstupu Slovenska do NATO či Európskej únie. Práve on by mohol byť vyzývateľom Matúša Valla v komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia na jeseň tohto roka. Aspoň tak to tvrdí Martin Urmanič, ktorý bol v roku 1998 jedným z autorov úspešnej kampane Mikuláša Dzurindu a v súčasnosti je poradcom župana Juraja Drobu. „Niečo mi napovedá, že viac ako o kandidatúru pôjde o istú formu mohutného prieskumu verejnej mienky v silno pravicovom prostredí Bratislavy. Prieskum o tom, nakoľko je dnes odkaz politiky Ivana Mikloša a (zdá sa, že aj) ‚Mikiho‘ ešte stále použiteľný,“ tvrdí Urmanič.

Dzurinda sa spolu s Miklošom začal od vypuknutia vojny na Ukrajine častejšie objavovať v médiách, čo môže byť podľa Urmaniča predzvesťou ich pokusu o „comeback“ do veľkej politiky. Dodal, že práve vláda, v ktorej pôsobil Ivan Mikloš, zariadila svojím rozhodnutím, že Bratislava a jej región boli vyčlenení z čerpania prostriedkov z eurofondov. Podľa Urmaniča je možná Miklošova kandidatúra kuloárnou informáciou z prostredia volebných kampaní, v ktorom sa dlhodobo pohybuje. Nový Čas oslovil aj samotného Mikloša. Ten tvrdenia svojho niekdajšieho kolegu odmietol. „Je to nezmysel. Neviem, kam na to pán Urmanič chodí,“ povedal Mikloš.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka existuje možnosť, že Mikloš by si takýmto spôsobom urobil výskum verejnej mienky pred návratom do veľkej politiky. „Vedel by takto zistiť, či má ešte nejakú šancu. Bratislava bola vždy baštou SDKÚ, takže ak by bol úspešný v hlavnom meste, posmelilo by ho to,“ myslí si Štefančík. Podľa neho by však boli jeho šance na výhru proti Vallovi mizivé. „Dôležité je vypustiť džina z fľaše, pozisťovať, aká je nálada, a potom pozorovať reakcie. Ak by sa ukázalo, že je tu napríklad 100-tisíc ľudí, ktorí by mu dali hlas, určite by to nebolo jeho posledné slovo,“ uzatvára politológ.

Ivan Mikloš