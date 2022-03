Tá ale JE! Partia z Horoviec uvarila megalahôdku: Neuveríte, koľko má rekordná tlačenka metrov

Taký rekord tu ešte nebol! Najdlhšiu tlačenku na Slovensku sa podarilo vyrobiť členom OZ Turisti Ostrá hora Horovce. Merala takmer 10 metrov a pochutili si na nej všetci prítomní. Bodaj by nie, varili ju totiž až z 25 kilogramov bravčového kolena a ďalších dobrôt!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nápad na výrobu najdlhšej tlačenky sa zrodil v hlavách Braňa Cíbika (43) a Laca Mišovca (50) – členov občianskeho združenia Turisti Ostrá hora Horovce (okr. Púchov). „Na začiatku bola myšlienka, ako dostať klub do knihy Rekordy Slovenska. Keďže sa blížilo obdobie fašiangov, ku ktorým patrí aj zabíjačka, nápad bol na stole. Bociani, ako nás nazývajú podľa bociana v logu, sa pustili do toho,“ prezrádza Braňo, ako sa to celé začalo.

Dlhá cesta za dobrotou

„Najskôr sme objednali 40-metrový sáčok, 25 kg bravčového kolena, 7 kg bravčového pleca, hlavy, jazyky, nohy a kože. Do varenia sme sa pustili 19. februára už o piatej hodine rannej pred obecným úradom. V 100-litrovom a 60-litrovom kotli sme mäso uvarili a následne nakrájali, do toho sme pomleli kože, zaliali obarom, dochutili a o 12.00 sme ju začali napĺňať do sáčku,“ vysvetľuje šikovný Braňo postup. Všetci pracovali ako o život a panovala dobrá nálada. Tlačenka bola uložená v ríne, aby ju mohli chladiť.

Hneď po naplnení mala 10,1 m, ale keďže sa chladením scvrkla, pri oficiálnom meraní mala za účasti nezávislých svedkov, ktorí rekord potvrdili, výsledných 9,94 m a vážila 80 kg. „O 17.00 už bola stuhnutá a dala sa krájať,“ dodáva podrobnosti o rekorde. Lahodná dobrota sa rozkrájala na 40-centimetrové kúsky. „Tie sme rozdali ľuďom, ktorí ju pomáhali robiť alebo prišli povzbudiť. V rovnaký deň slovenskí hokejisti získali olympijský bronz, a tak sme dali nášmu výrobku názov ,bronzová tlačenka‘. Bociani sa o rok pokúsia svoj rekord zdvojnásobiť. Je to pre nás výzva, no dúfame, že sa podarí zrealizovať a budeme úspešní,“ dodáva. „Je to prvý gurmánsky rekord tento rok a podarilo sa im na prvý raz s takýmto úctyhodným rozmerom. Rekord je platný, certifikát je pripravený, treba povedať, že je to ustanovujúci rekord,“ prezradil spokojne Igor Svitok zo Slovenských rekordov.

Tlačenka v číslach