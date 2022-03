Na mladú Barboru z Oravy by si trúfol málokto: Toto dokáže najsilnejšia žena sveta!

Pýši sa siedmimi titulmi majsterky sveta juniorov a tromi majsterky sveta v seniorskej kategórii. Len 21-ročná Barbora Barčiová z malej dedinky Žaškov na Orave patrí k najsilnejším ženám sveta.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pred šiestimi rokmi jej totiž učaroval pre nežnejšie pohlavie nezvyčajný šport, a to pretláčanie rukou, v ktorom žne jeden úspech za druhým. Na svojom konte má už neuveriteľných 150 medailí. Osemnásobné zlato dokonca získala v priebehu necelých dvoch mesiacov!

Barbora (21) bola živé a neposedné dieťa, ktoré otec, futbalista, viedol k športu. Napokon sa rozhodla pre pretláčanie rukou, na ktoré ju nahovoril na strednej škole učiteľ telocviku. Sympatickej brunetke to išlo od začiatku ako po masle, vyhrala hneď prvú súťaž. Odvtedy prešlo šesť rokov, Barbora má doma 150 medailí, je 10-násobnou juniorskou majsterkou Slovenka, 6-násobnou seniorskou majsterkou Slovenska, 7-násobnou juniorskou majsterkou Európy a rovnako tak aj sveta, 2-násobnou seniorskou majsterkou Európy a 3-násobnou seniorskou majsterkou sveta. „Za 36 dní sa mi podarilo získať osem zlatých medailí. Myslím, že sa mi darí, pretože mám veľmi dobré zázemie v podobe trénera a svojej rodiny. Starí rodičia sú totiž mojimi najväčšími fanúšikmi,“ prezrádza armwrestlerka, ktorá pravidelne trénuje 5-6 dní do týždňa.

Tréningy sú zamerané na všeobecnú silovú prípravu. V sobotu ešte zvykne vo svojom materskom klube KASProf-se­curity Bul Team Orava sparing dolaďovať technickú stránku a prácu za stolíkom. Pôvodne je praváčka, no úspešne pretláča aj ľavou rukou. Na doťahovačky v podobe výziev od chlapov si už zvykla. „Mnohí si potrebujú zvýšiť ego a vyzývajú ma na zápas za normálnym stolom. No ja odmietnem, pretože by to boli škaredé zranenia,“ hovorí Barbora, ktorá nemá problém otcovi pomôcť pri kálaní dreva či zobrať do ruky zbíjačku. „Mojím snom je účasť na olympijských hrách, aby tam arm­wrestling zaradili, a vybojovať pre Slovensko zlatú medailu,“ dodáva.