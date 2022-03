Katarína vyhrala v trhacej hre Nového Času 300 eur: Okrúhlu sumu si nenechá len pre seba!

Veľká radosť z prvej výhry! Pani Katarína Koštialová (59) z Brezna s láskou opatruje 85-ročnú babičku a Nový Čas si kupujú každý deň. Vyzerá, že sú dobre zohraté.

Jedna číta, druhá zas poctivo lúšti krížovky. V našej trhacej hre sa na nich usmialo šťastie v hodnote 300 eur, sumičku si však medzi sebou spravodlivo rozdelia. Kam poputujú peniažky?

Pani Katarína je súťaživý typ, no šťastie sa ňu usmialo až teraz s Novým Časom. „Opatrujem 85-ročnú pani. Nový Čas si poctivo kupujeme každý deň. Máme to podelené, ona číta a ja lúštim krížovky,“ prezradila nám so smiechom. „Povedali sme si, že si trhneme, tak sme si trhli a prvá výhra bola na svete,“ radostne povedala milá žena z Brezna. Okrúhla sumička ju nepochybne veľmi teší, no so svojou parťáčkou si ju spravodlivo rozdelia na polovicu.

„Trhali sme spoločne, preto sa aj rozdelíme.“ Pani Katarína má dve vnúčatá, ktorým z nej určite čosi ukrojí. „Samozrejme, že im babička kúpi niečo dobré, čo majú rady,“ teší sa a dodala, že časť z výhry si odloží k úsporám na dovolenku, na ktorú sa tento rok chystá. V hre Nového Času sú ceny v celkovej hodnote 45 500 € v podobe finančných výhier, zahraničných dovoleniek, elektroniky či nákupných poukážok. Zabúdať, samozrejme, netreba ani na rozprávkový jackpot. Jeho výška sa bude rovnať hodnote všetkých finančných výhier, ktoré nebudú počas trvania hry nahlásené.