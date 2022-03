Slováci bojovali o kulinárskeho Oscara: Šéfkuchári sa presadili v silnej konkurencii na prestížnej súťaži Bocuse d´Or

Predviedli slušný výkon! Slovenský tím špičkových kuchárov sa predstavil v európskom finále najprestížnejšej kuchárskej súťaže na svete Bocuse d´Or.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pred pár dňami v maďarskej Budapešti síce vyhrali Dáni, no 12. miesto pre Petra Duranského, Márka Janáka a Petra Vajgela predstavuje solídne umiestenie. Súťažiaci mali predpísané suroviny, z ktorých museli v časovom limite pripraviť chutné jedlá. Varili zo zemiakov a srnčieho mäsa, z kačacieho foie gras, kyslej smotany a cottage cheesu. Náš tím však neobišli technické problémy...

Slovenský tím sa do európskej vetvy súťaže dostal cez národné kolo, no aby sa vôbec mohlo konať, musí žiadosť o organizáciu schváliť európska komisia Bocuse d‘Or. Už to je v podstate úspech, pretože napríklad Litva sa uchádzala o účasť na európskom kole dokonca 12 rokov. Najlepší slovenský tím v zložení Peter Duranský, Márk Janák a tréner Peter Vajgel v Budapešti súťažil so 16 tímami v tomto prestížnom kulinárskom podujatí. Napokon skončili na 12. mieste. Na postupové 10. miesto im chýbalo iba 30 bodov v hodnotení. Najlepších 10 krajín totiž postupuje na svetové fi nále súťaže do francúzskeho Lyonu, ktoré sa bude konať v januári 2023, a stretnú sa tam s ďalšími úspešnými krajinami z Ameriky, Ázie aj Afriky.

Prekvapili dizajnom jedla

Ako nováčikovia Slováci porotu príjemne prekvapili nielen dizajnom jedla na tanieri, ale aj výslednou chuťou. „To, čo sme predviedli, ma utvrdilo v tom, že na Slovensku na to máme. Ochutnával som vegetariánske jedlá všetkých súťažiacich a náš tanier sa tam teda vôbec nestratil. To isté platí aj o mise,“ zhodnotil pôsobenie slovenskej trojice Jaroslav Žídek, člen poroty Bocuse d‘Or a prezident Bocuse d‘Or Slovakia.

Technické problémy

Na súťaž v dobrom spomína aj Peter Duranský, ktorý pracuje ako šéfkuchár reštaurácie Das Loft vo Viedni a zároveň je jediným Slovákom, ktorý získal michelinskú hviezdu práve v tejto rakúskej reštaurácii. „Bolo to veľmi náročné v tom, že dobre naplánované veci nám nevyšli, ale našťastie sme to vyriešili. Nefungoval nám cirkulátor teplej vody, porota nám zobrala cviklový džús, pretože sme na ňom nemali etiketu, kuchyňa bola na opačnú stranu, na akú sme boli zvyknutí pri tréningu. Zostali sme koncentrovaní a výsledok bol, myslím, fajn. Level na takýchto súťažiach vás posunie veľmi vysoko, pretože je to konfrontácia s najlepšími európskymi kuchármi,“ povedal Duranský bezprostredne po takmer 6-hodinovom maratóne varenia.

Rovnako ako všetci, aj on s Petrom Vajgelom a Márkom Janákom pripravovali 2 jedlá. Prvé vegetariánske, v ktorom boli hlavnou témou zemiaky. Druhým bolo jedlo, kde museli spojiť chute srnčieho mäsa a kačacieho foie gras, kyslej smotany a cottage cheesu. Mäso sa servírovalo najprv na mise a následne sa prekladalo na tanier. Do jedla zakomponovali slovenské tradície a mäso podávali na krásnej mise, ktorú zhotovili slovenskí drotári. „Keď to celé zhodnotím, stálo to za to. Neľutujem ani minútu toho, čo sme tomu obetovali. Ostatné dni boli emotívne vyhrotené, ale vždy sme našli cestu, ako z toho von,“ uzavrel Duranský.