Ján Slota lieta v korupčnej kauze: Natrieť ho mal odsúdený exsudca! Za úplatok mu navrhujú väzbu

Dobehla ho minulosť?! Dlhoročný primátor Žiliny a bývalý vplyvný politik z SNS Ján Slota (68) má potýčky so zákonom aj po odchode z politiky.

Najnovšie vyplával na povrch škandál, v ktorom figuruje ako sprostredkovateľ úplatku. Kto ho natrel a pre koho mal vybavovať rozsudok na súde?!

Ani nástenkový tender, ani jazda pod vplyvom alkoholu bývalého žilinského primátora za mreže nedostali. Hoci v poslednej dobe o ňom nebolo príliš počuť, najnovšie strávil noc v policajnej cele pre obvinenia týkajúce sa úplatkárstva. Podľa Denníka N bývalého vplyvného politika natrel exsudca Krajského súdu v Žiline Pavol Polka. Ten vypovedal o tom, ako v auguste 2018 za ním prišiel Slota s požiadavkou, či by nezmiernil trest mužovi odsúdenému za smrteľnú dopravnú nehodu. Na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši ho totiž ešte v roku 2010 odsúdili na tri roky nepodmienečne.

Kúpili si podmienku?!

A práve nepodmienečný trest mal na odvolacom súde zmierniť senát, ktorý viedol Polka a ktorého mal v tejto veci osloviť práve Slota. Podľa obvinenia muž, ktorý spôsobil nehodu, odovzdal 10-tisíc eur sprostredkovateľovi, ktorý si časť peňazí nechal a zvyšok odovzdal ďalej Slotovi. Ten sa následne vraj stretol s Polkom a dal mu 5-tisíc eur. Krajský súd nakoniec vinníkovi zmiernil trest na 3-ročný, podmienečný. A práve z tohto dôvodu má Slota na krku obvinenie. „Vyšetrovateľ NAKA mu vzniesol obvinenie pre zločin prijímanie úplatku a zároveň vzniesol obvinenie ďalším dvom osobám pre zločin prijímanie úplatku a prečin podplácanie,“ píše polícia.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal návrh na jeho vzatie do väzby a žiada preventívnu a kolúznu väzbu. „Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR podal sudcovi pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu Pezinok návrh na vzatie do väzby obvineného Jána S. z dôvodov obavy z pôsobenia na svedkov a z pokračovania v trestnej činnosti,“ vysvetlila hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. Prokurátor to odôvodňuje aj tým, že v čase, keď mal Slota spáchať korupčný skutok, bol v podmienke - odsúdili ho za podplácanie po spáchaní dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu.