Minister vnútra čelí kritike: 5 vecí, kde všade Mikulec zlyhal pri utečeneckej vlne

Toto vari nemôže byť náhoda. Štát od vypuknutia vojny na Ukrajine čelí kritike za nezvládnutú organizáciu pomoci utečencom.

Zodpovedný je za to minister vnútra Roman Mikulec (50), ktorý sa pred inváziou na Ukrajinu chválil, že na prílev utekajúcich ľudí sme nachystaní. Od začiatku však na hraniciach pomáhajú najmä dobrovoľníci a samosprávy, štát sa začal spamätávať až o niekoľko týždňov. Mikulec kritiku odbíjal aj arogantnými odkazmi starostom a najnovšie sa problém rozhodol riešiť prenechaním veľkej časti manažovania krízy súkromnej firme, ktorá spolupracuje so spoločnosťou blízkou OĽANO.

Na Slovensko do piatka prišlo celkovo 262 000 utečencov z Ukrajiny, pričom o dočasné útočisko požiadalo 50-tisíc z nich. Štát veľké množstvo ľudí od začiatku nezvláda manažovať a aj premiér Eduard Heger priznal, že bez dobrovoľníkov a samospráv by to celé zlyhalo. Zodpovednosť za celú organizáciu má práve minister Mikulec, ktorý odmieta priznať pochybenia. Napriek tomu sa v centrálnom registri zmlúv pred pár dňami objavila zmluva s firmou Dustream production, ktorá má za 2,5 milióna eur zabezpečiť manažment a koordináciu utečencov, poskytnúť im jedlo či pomôcť s nájdením ubytovania. Spoločnosť napríklad zriaďuje aj dočasný núdzový tábor v Michalovciach či centrum v Humennom. Na adresu firmy sa objavila kritika, že doteraz organizovala hudobné podujatia či podnikové oslavy a nemá s takýmto typom akcie skúsenosti.

Prichytený

Kuriózne je, že Mikulec sa pri zazmluvnení súkromníka z Banskej Bystrice odvolával aj na odporúčania mimovládnych organizácií, ktoré pracujú od vypuknutia krízy na hranici. Medzi nimi mali byť napríklad Maltézska pomoc, Slovenský skauting, Agra či IPčko. Ani jedna to však nepotvrdila. „Naša organizácia nikdy neodporúčala ministerstvu žiadne firmy a nikdy s nami ministerstvo žiadnu takúto diskusiu neviedlo,“ uviedli napríklad z poradne IPčko pre Markízu.

Rezort následne nedotiahnutú pomoc utečencom komunikoval aj tým, že záštitu nad všetkým majú hasičský zbor a polícia, no nemá dostatok vlastných kapacít na toľké oblasti, a preto potrebujú pomoc súkromníka. „Sekcia krízového riadenia má 190 ľudí a pri tých počtoch nie je v silách rezortu vnútra zabezpečiť starostlivosť o všetko. Žijete v omyle, ak si toto myslíte,“ povedal Mikulec. Rezort zdôrazňuje, že ide o rámcovú zmluvu, čiže nemusia vyčerpať všetky prostriedky. „Štát v žiadnom prípade nepresunul riadenie migračnej krízy na súkromnú firmu, tá je iba ďalším z mnohých komponentov podriadených štátu,“ dodali od Mikulca.