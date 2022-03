Prípad otrávenej rieky Slaná je na pokraji ekologickej katastrofy: Rudné bane zasiahnu

Foto

Štátny podnik Rudné bane zmonitorujú vodný režim v bani v obci Nižná Slaná, a to tak, aby odklonili čo najväčšie množstvo vôd natekajúcich do bane. Na čistenie vytekajúcich znečistených vôd z bane do rieky Slaná sa má vybudovať technologická linka.