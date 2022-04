Ako môže protivzdušný systém S-300 pomôcť Ukrajine a máme zaň náhradu? Odborník Macko v tom má jasno!

Ukrajina bojuje už mesiac proti ruskej agresii. Postup pozemných jednotiek v poslednom období zastavila, na niektorých úsekoch ich aj zahnala späť. Vo vzduchu však stále ťahá za kratší koniec. Západ sa preto snaží dodávať Ukrajine protivzdušné rakety, hovorilo sa aj o slovenskom systéme S-300.

O tom, čo by to znamenalo pre Ukrajinu, ale aj pre Slovensko, sme sa porozprávali s generálporučíkom vo výslužbe Pavlom Mackom (57).

Aký vojenský význam by malo dodanie systému S-300 Ukrajine?

Systém S-300 PMU vo výzbroji slovenských ozbrojených síl je ucelený komplex protivzdušnej obrany (PVO) ďalekého dosahu. V našom prípade ide o staršiu verziu systému, ktorý dokáže ničiť vzdušné ciele, lietadlá a strely s plochou dráhou letu. Tento systém však nevie ničiť balistické rakety krátkeho a stredného dosahu. Systém je už na okraji technického života, ale je funkčný. Je to komplex pozostávajúci z riadiacej kabíny pre riadenie paľby a velenie, viacerých radarov a samotných odpaľovacích zariadení. Celé zariadenie je mobilné, a teda môže rýchlo meniť svoje stanovište.

Aké sú jeho vojensko-technické schopnosti?

Základný radar má maximálny dosah 300 km, teda až na takúto vzdialenosť vie zachytiť cieľ. Radar dokáže naraz sledovať až sto cieľov a sledovať/navádzať až na šesť cieľov. V dvojkombinácii radarov tak vie jedna batéria zachytiť až 200 vzdušných cieľov a palebne ničiť 12 cieľov naraz. Samotné rakety dokážu podľa typu a podmienok ničiť ciele na maximálnu vzdialenosť až 150 km a do výšky 27 km, účinná vzdialenosť paľby je menšia.

Do akej miery by teda Ukrajincom pomohol?

Aj keď ide o starší systém, v každom prípade ide o výkonný prostriedok, ktorý by dokázal ničiť prakticky všetky ruské lietadlá používané v konflikte na Ukrajine, a to aj vo vysokých letových hladinách. Ukrajinci už túto kategóriu systémov majú, a preto by ho vedeli využiť. Naša S-300 by pre nich mala vojenský význam aj veľký symbolický význam. Dokázala by ochrániť jedno väčšie mesto pred útokmi zhora.

Je vôbec správne o tom v súčasnej situácii hovoriť? USA podľa viacerých správ už dodávajú Ukrajine protilietadlové systémy sovietskej výroby, ktoré získali inde, ale nehovoria o tom, aby nedávali Rusku informácie.

Hovoriť o tom, že by takýto systém bol vhodný a mohol by byť poskytnutý, je asi nevyhnutné. Ale hovoriť o detailoch a možnom termíne dodania nie je vhodné. Je pochopiteľné, že Rusi by sa ho mohli pokúsiť zničiť ešte pred jeho operačným rozvinutím. Preto treba držať zásadu, čím menej informácií o rokovaniach a možnostiach, tým lepšie. A myslím, že MO SR sa toho v princípe aj drží.