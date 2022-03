Schytala to ďalšia pamiatka: Páchateľ pomaľoval sochu vojaka žltou a modrou farbou, prosba polície

Polícia v Novom Meste nad Váhom pátra po neznámom páchateľovi, ktorý poškodil národnú kultúrnu pamiatku v obci Bošáca.

Ako informovala trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, sochu vojaka so samopalom umiestnenú na spoločnom hrobe sovietskej armády v miestnej časti Grúň, pomaľoval žltou a modrou farbou a pridal aj nápis v ukrajinskom jazyku.

„Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Nové Mesto nad Váhom začal trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania cudzej veci," uviedla Kuzmová s tým, že polícia v súvislosti s vyšetrovaním tohto skutku žiada prípadných svedkov o pomoc.

„Ak ste videli v čase od 8:30 dňa 22. marca do 18:00 dňa 23. marca 2022 pohybovať sa podozrivú osobu alebo osoby v okolí tejto pamiatky, prípadne by ste vedeli poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré by prispeli k objasneniu tohto skutku, oznámte to osobne na najbližšom útvare Policajného zboru, prípadne na bezplatnom telefónnom čísle 158, alebo formou súkromnej správy na Facebooku Polícia SR - Trenčiansky kraj," dodala Kuzmová.