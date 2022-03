Zaplietol sa do nebezpečnej pavučiny! Bučka o špionáži pre Rusko: Vyhrážky rodine a zinkasované desaťtisíce eur

Ako to celé fungovalo? Jeden zo štvorice zadržaných, ktorý je aj zároveň obvinený z vyzvedačstva a prijímania úplatku, je aj bývalý prorektor Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši a plukovník Pavel Bučka.

Práve on mal podľa polície donášať pre ruskú tajnú službu GRU, a to už od roku 2013. Počas tohto času sa stretával s mnohými vplyvnými ľuďmi, ktorí sa zdržiavajú v prostredí obrany či vysokej školy pre vojakov. Bučka, ktorý je podozrivý z dlhodobej spolupráce s ruskou vojenskou rozviedkou, je už obvinený a nachádza sa vo väzbe.

Po vypuknutí vojny na Ukrajine chcel so špionážou pre Rusko skončiť, aspoň to tvrdil policajtom. Vydal im aj množstvo dokumentov a nosičov, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz. Ako informuje portál aktuality.sk, tajné a prísne tajné informácie nosil na SD-kartách - zakaždým si privyrobil aspoň dvetisíc eur. Rusom posúval podrobné správy z prostredia našich Ozbrojených síl aj NATO, ktoré podliehajú utajeniu. Ak stretnutie nebolo možné, využili mŕtvu schránku. SD-karty napríklad vkladal do kovového zábradlia podchodu na odpočívadle Dechtáre. Za roky vynášania informácii mal dostať takmer 46-tisíc eur.

Plukovník ozbrojených síl tvrdil, že sa snažil skončil so špionážou už v 2019, „avšak mu oznámili nech si to dobre rozmyslí, lebo vedia kde býva a mohla by zle dopadnúť jeho rodina,” parafrázujú slová obvineného v uznesení.

Ocitol sa v hľadáčiku vojenských tajných. Podľa sudkyňa ŠTS Ruženy Sabovej poskytuje prehľad jeho kontaktov s príslušníkmi Úradu pridelenca obrany Ruskej federácie pri Veľvyslanectve Ruskej federácie v SR ajspráva riaditeľa vojenského spravodajstva Ministerstva obrany zo 14. marca 2022. Prílohou sú aj prepisy telefónnych hovorov.