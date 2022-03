Pred 80 rokmi odišiel zo Slovenska prvý vlak smrti: Silné slová Čaputovej, Hegera a Korčoka

Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) odsúdil všetky formy nenávisti, v mene ktorej sa páchali zločiny počas druhej svetovej vojny a Slovenského štátu.

Urobil tak pri príležitosti 80. výročia prvej deportácie Židov z územia Slovenska. Poukázal aj na paralelu s vojnou na Ukrajine a pripomenul, že zlu sa treba postaviť, kým je ešte čas. TASR jeho stanovisko poskytol tlačový odbor ministerstva zahraničných vecí.

"Vtedajšie obete aj po desaťročiach zostávajú mementom pripomínajúcim, akú tragédiu môže spôsobiť ľudské zlyhanie a totalita. Preto odsudzujem všetky formy nenávisti, v mene ktorej boli páchané zločiny počas druhej svetovej vojny a Slovenského štátu," povedal Korčok.

Podľa neho si treba uvedomiť kontext deportácií v súvislosti s vojnou na Ukrajine, keď obom predchádzala propaganda a šírenie nenávisti voči jednej skupine. "Nedá sa nevidieť paralela v tom, že to, čo má na začiatku 'len' slovnú podobu sa neskôr môže zvrhnúť do toho, čo si dnes smutne pripomíname v súvislosti s prvým židovským transportom zo Slovenska. Alebo sa zvrhne do toho, že sa s cieľom denacifikácie Ukrajiny alebo ochrany jedného etnika na Donbase bombardujú nemocnice, školy, jadrové elektrárne a z troch miliónov občanov Ukrajiny a každým dňom desaťtisícov ďalších sa stávajú utečenci," zhrnul.