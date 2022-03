Poslanci debatovali o vyhlásení stavu klimatickej núdze: Vláda má mať pred sebou dôležitú úlohu

Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere štvrtkového rokovania 60. schôdze diskutovali o návrhu na vyhlásenie stavu klimatickej núdze. Predložil ho nezaradený poslanec Tomáš Valášek.

Parlament by mal podľa návrhu požiadať vládu, aby pripravila do konca roka návrh tzv. klimatického zákona. Mal by obsahovať záväzok dosiahnuť klimatickú neutralitu Slovenska najneskôr do roku 2050 a cieľ zníženia emisií skleníkových plynov najmenej o 60 percent do roku 2030.

Poslanci budú v rokovaní pokračovať v piatok (25. 3.) o 9.00 h. Na programe majú stavebné zákony z dielne vicepremiéra Štefana Holého. Rokovať by mali aj o reforme súdnej mapy. Pokiaľ sa stihnú tieto body prerokovať, podľa predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) by sa mohlo ešte v piatok mimoriadne rokovať o opozičnom návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) z funkcie. Podľa opozície minister nezvláda riadenie utečeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ho menším súkromným firmám.