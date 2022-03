Obyvatelia Senohradu vítajú regiment Aliancie: Prečo vojaci NATO nemôžu do krčmy?

V dedinke Senohrad (okr. Krupina) nemajú strach z vojakov NATO.

Keďže sa nachádzajú najbližšie k vojenskému výcvikovému stredisku Lešť, na pohyb armády sú za tie roky zvyknutí. Navyše tam z obce pracuje 40 ľudí. Cudzí vojaci zatiaľ boli len v obchode, no keby chceli ísť do krčmy, mali by smolu - žiadna tam nefunguje.

Dedinka Senohrad susedí s výcvikovým strediskom Lešť, ktoré v týchto dňoch privítalo vojakov z NATO. Na rozdiel od obyvateľov Sliača, ktorí majú obavy a strach, Senohradčania to tak nevnímajú a hovoria, že na vojská sú zvyknutí a v podstate ich vítajú. Ročne tam totiž pravidelne bývajú štyri- až päťkrát ročne veľké cvičenia, na ktorých sa zúčastňuje vyše tisíc vojakov. „Na Lešti pracuje zhruba 40 ľudí, ktorí sú civilnými pracovníkmi.

Čiže nám to v obci znižuje nezamestnanosť. Navyše máme aj dobrú spoluprácu s ministerstvom obrany, mali sme aj spoločné podujatia,“ uviedla starost­ka Oľga Bartková. Podľa jej slov horší vplyv má na cesty presun vojenskej techniky, čo spôsobuje nielen väčší hluk, ale aj prašnosť.

„Niekto to vníma tak, že sme v blízkosti vojska, čo znamená ochranu, no na druhej strane výcvikové centrum predstavuje aj hrozbu, lebo sa môže stať terčom útoku,“ doplnila s tým, že pred cvičením amerických vojsk sa v úrade zastavili velitelia, všetko im vysvetlili a dali aj krízové telefónne čísla pre prípad, keby sa stala dopravná nehoda, alebo sa poškodil majetok. Vojačky si zasa boli nakúpiť hrubé teplé ponožky a čiapku v miestnom obchode. Po iný tovar však nechodia, na Lešti totiž majú svoje zásoby a zabezpečenú aj teplú stravu.