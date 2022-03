Vyšetrovanie vraždy krásnej mamičky Agáty († 39): Hľadali policajti telo v poli za domom?!

Po čom pátrali? Pred 2 týždňami bez stopy zmizla Agáta († 39) z Budče (okr. Zvolen) a k jej vražde sa podľa polície priznal manžel Štefan (46).

Podľa zverejnených informácií mala byť motívom žiarlivosť a muž mal mamu malej Vanesky (7) usmrtiť, telo rozkúskovať a pozostatkov sa zbaviť. K činu sa najskôr mal priznať, označiť miesto, no následne prestal vypovedať. Agátino telo doteraz nenašli. Policajti sa so psom vo štvrtok vrátili k domu v Budči, kde manželia bývali, aby prepátrali celé pole. Hľadali tam telo?

„Pred dom v Budči prišli policajti vo štvrtok ráno na viacerých neoznačených autách. Prehľadávali najmä pole medzi rodinným domom a diaľnicou,“ uviedol zdroj Nového Času s tým, že policajti sa zaujímali nedávno aj o muža zo Zvolena. „V deň, keď žena zmizla, mal manžel Štefan priviezť jej auto, osobné veci i oblečenie pred dom mužovi zo Zvolena. Je to jej kolega z práce, on však o prípade nič nevie,“ dodal zdroj s tým, že policajti sa vrátili vo štvrtok do Budče preto, že Štefan mal vyšetrovateľom povedať miesto, kde sa mal zbaviť tela.

V minulosti však už označil horský priechod Čertovica, lenže tam muži zákona zatiaľ pátrali márne. „Ku skutku pravdepodobne došlo v noci zo štvrtka na piatok v rodinnom dome v obci Budča. Po predchádzajúcej slovnej hádke a fyzickej roztržke mal úmyselne usmrtiť svoju manželku. Krajský policajný vyšetrovateľ aj v spolupráci s kriminálnou políciou vo Zvolene obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy muža, ktorý paradoxne nahlasoval nezvestnosť tejto ženy,“ informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková s tým, že polícia na prípade stále intenzívne pracuje.

Okresný súd v Banskej Bystrici poslal Štefana do väzby. O jeho ďalšom osude by mohol už budúci týždeň rozhodovať odvolací senát banskobystrického krajského súdu.