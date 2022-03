Primár Solovič zdvíha varovný prst: Migrácia ľudí z Ukrajiny môže prispieť k šíreniu TBC

Migrácia ľudí z Ukrajiny v dôsledku vojny môže prispieť k šíreniu tuberkulózy (TBC) v Európe. Je preto potrebné utečencom poskytnúť diagnostiku a liečbu.

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti tuberkulóze to uviedol konzultant Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre TBC a primár prvého oddelenia pneumoftizeológie Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Ivan Solovič.

Upozornil, že tuberkulóza nerešpektuje hranice a tento pohyb obyvateľstva trpiaceho strašnými následkami vojny prispeje k jej šíreniu, ako aj iných chorôb v celej Európe. "Kaskáda starostlivosti o pacientov s tuberkulózou na Ukrajine bude prerušená - nové prípady nebudú diagnostikované a nebudú liečené, čím sa zvýši prenos TBC v rámci komunity," spresnil.

Počet pacientov s TBC je na Ukrajine jedným z najvyšších v Európe. Solovič preto zdôrazňuje, že diagnostika a liečba TBC by mala byť súčasťou celkového poskytovania zdravotnej starostlivosti vojnovým utečencom. "Členské štáty EÚ/EHP by sa mali pripraviť na príchod pacientov koinfikovaných TBC, MDR-TB a HIV/TB, ktorí by mali pokračovať v liečbe. Lekári by mali byť informovaní, aby mohli zodpovedajúcim spôsobom upraviť svoje diagnostické a oznamovacie algoritmy," uviedol.

Zdravotný systém môže podľa Soloviča pre veľký nápor utečencov naraziť na svoje limity. "Za hlavné problémy, kde budeme potrebovať pomoc Európskej únie, je nedostatok personálu, liekov a zdravotníckeho materiálu. Predpokladáme, že v blízkej budúcnosti budeme musieť ukrajinských pacientov premiestniť do iných krajín," doplnil.