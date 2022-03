Ficova priateľka si poriadne zavarila: Miesto posunu jej hrozí vylúčenie z prokuratúry

Priateľka expremiéra Roberta Fica, Katarína Szalayová, má problém. Právnej čakateľke prokuratúry hrozí odvolanie z funkcie.

Ako prvý o skutočnosti informoval denník SME. Podľa zistení má návrh na vylúčenie Szalayovej na stole Rada prokurátorov. "Predmetný návrh sme dostali len v utorok, momentálne sa s ním oboznamujeme,“ povedal pre denník Stanislav Jakubčík, predseda Rady prokurátorov. Návrh podala Krajská prokuratúra v Bratislave.

Ficova priateľka musí mať hlavu v smútku. Rozhodnutie totiž zásadne ovplyvní jej budúcnosť. Ak by totiž Szalayovú z pozície čakateľky odvolali, na prokuratúre by nadobro skončila. Čakateľka mala absolvovať justičnú skúšku už vlani v októbri, no nezložila ju.



Podľa Sme si Szalayová zavarila dovolenkou v Jordánsku, kde bola s Ficom. Oficiálne bola pritom minimálne dva dni práce neschopná. Ak by návrh Rada prokurátorov schválila, odvolanie bude mať v rukách generálna prokuratúra.