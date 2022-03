S vojnou sa spája i riziko zničenia majetku: Čo na to poisťovne, preplatia to?

Bratislava 24. marca (TASR) - Do všeobecných výluk poisťovní môžu spadať aj vojnové udalosti. Poisťovne sa aj v prípade, ak ide o poistenie majetku alebo životné poistenie, riadia výlukami, ktoré sú dohodnuté v poistnej zmluve. Okrem vojnových udalostí môže ísť o vojnu, vzbury, povstania, revolúcie, štrajky, sabotáže, zásah úradnej moci, terorizmus a podobné udalosti.

Tie všetky spadajú do všeobecných výluk poisťovní, ktoré im vyplývajú aj zo zaistných zmlúv. Primárnym dôvodom, prečo je to tak, je, že ide o typ rizika, ktoré je nepoistiteľné, lebo nie je náhodilé a spôsobuje škody, ktoré nie sú poisťovacími metódami zvládnuteľné a ktoré by dostali poisťovňu do rýchlej insolventnosti, čiže neschopnosti plnit si svoje záväzky.

Typ rizika, akým je poistenie majetku v čase vojnového konfliktu, je však podľa riaditeľa divízie neživotného poistenia spoločnosti Finportal Petra Jureckého ťažko uchopiteľný. Okrem toho je tu otázna náhodnosť, ktorá je pre poistenie potrebná a zároveň vie spôsobiť škody veľkého rozsahu na pomerne malom území. "Z toho vyplýva, žiaľ, že majetok je voči prípadu vojnového konfliktu štandardne nepoistiteľný," konštatoval Jurecký.

O tom, aký rozsah skôd bude poisťovňa kryť, rozhoduje poisťovňa sama a nemôže do toho nikto vstupovať. "Poisťovne sa riadia prísnou reguláciou, nad ktorou dohliada NBS. Pokiaľ teda ide o rozsah poistného krytia, tak platí iba poistná zmluva, do toho nemôže nikto vstupovať - ani regulátor, ani dohľad," komentovala Jozefína Žáková zo Slovenskej asociácie poisťovní.

Poistné krytie si klient volí sám. "Pri uzatváraní poistnej zmluvy poistníkovi dáva poisťovňa ponuku s obsahom poistného krytia. Ak tú ponuku prijme, tak zmluva platí v tomto rozsahu a poisťovňa na tom už nemôže nič zmeniť," vysvetlila Žáková.

Výluka na vojnové udalosti má svoje opodstatnenie rovnako ako výluka pre prípad samovraždy alebo výluka na predchorobie. Poisťovňa neplní udalosti, ktoré majú pôvod v udalostiach z obdobia pred dojednaním poistnej zmluvy. Všetky tieto udalosti v sebe podľa riaditeľky divízie životného poistenia a investícií spoločnosti Kataríny Faktorovej nesú riziko vysokého objemu poistných udalostí.

Tie by sa v prípade absencie výluky premietli do výšky poistného, co by výrazne znížilo dostupnost životného poistenia. Každá poistovna má vojnové udalosti v istej podobe vo výluke. Faktorová pokračovala, že na com sa celý trh zhodne, je výluka na vojnové udalosti v prípade, ak je poistená osoba aktívnym úcastníkom.

Dôležité sú dve základné kategórie, ktoré sa týkajú posudzovania poistných udalostí na zmluvách životného poistenia. "Buď hovoríme o poistení profesionálneho vojaka, ktorý je štandardne nepoistiteľný, alebo civilného občana, ktorý býva štandardne poistiteľný za podmienok danej poisťovne," dodala Faktorová. Niektoré poisťovne profesionálnych vojakov teda nepoisťujú vôbec, iné vylucujú zahranicné misie, dalšie nastavili dvojrocnú cakaciu dobu od vstupu do poistenia a následne plnia bez obmedzení.