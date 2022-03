Jar prekvapila Slovákov letnými teplotami: Po 25 °C príde rana! Ako pôsobia prudké zmeny počasia na naše telo

Na prvé jarné lúče túžobne čaká zrejme každý z nás.

Tento rok však zrejme nebude slnko silnieť postupne a vhupneme rovnými nohami priamo do letných teplôt. Na chvíľu. Dvadsiatky sme dosiahli už začiatkom týždňa na mnohých miestach Slovenska a predpovede nadnes hlásia viac ako 25 °C!

Koncom marca takéto vysoké čísla na teplomeroch nie sú práve bežné a hoci nám to pridáva radosť do života, v prírode to môže narobiť problémy. Začnú napríklad pučať dreviny, ktoré sú však potom náchylnejšie na poškodenie, keď sa vrátia mrazy. Teplo tiež prebúdza zvieratá zo zimného spánku príliš skoro, a tak nemusia mať vytvorenú dostatočnú zásobu tuku, ktorá ich ochráni.

Už začiatkom týždňa, v utorok, nameralo teplotu presahujúcu 20 °C až 15 oficiálnych meteorologických staníc SHMÚ, tie najteplejšie lokality zaznamenali teploty nad +22 °C. Dalo sa tak čakať, že ďalšie dni budú teploty stúpať, a aj sa stalo. V stredu Nový Čas nameral v centre Bratislavy 25,6 °C! Takáto teplota ale nebola plošne na celom území Slovenska. Aj meteorológovia sledujú pomerne veľké teplotné rozdiely medzi jednotlivými oblasťami Slovenska, na severe sú tradične nižšie.

Faktom ale je , že teploty na väčšine územia sú na toto ročné obdobie naozaj nadštandardne vysoké a dnes budú možno ešte vyššie. Slovenský hydrometeorologický ústav je vo svojich predpovediach o niečo opatrnejší, keď v predpovediach uvádza maximálne teploty na najbližšie dni na úrovni 19 stupňov. Portál meteo.sk však uvádza, že,Vzduch bude suchý, čo podporí výstup teplôt. „Dostali sme sa do situácie, keď je cez deň také teplo, že maximálna teplota vzduchu sa blíži k hodnotám, ktoré sú rekordné pre daný deň,“ povedal klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydro­meteorologického ústavu (SHMÚ).